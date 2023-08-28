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У Києві знайшли полковника СБУ застреленим у кабінеті: перші деталі

Альона Вороніна
28 серпня 2023, 18:03 оновлено 28 серпня, 18:11
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Тіло полковника виявили у його власному кабінеті. Правоохоронці уже почали розслідування.
СБУ
У Києві знайшли полковника СБУ застреленим у кабінеті/колаж: Главред, фото: УНІАН

У Києві виявили мертвим полковника Служби безпеки України у його власному кабінеті.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на пресслужбу СБУ. Зазначається, що у відомстві підтвердили смерть полковника і розповіли, що вже почалося розслідування.

"Обставини смерті співробітника СБУ досліджуються у рамках кримінального провадження, яке розслідують слідчі Національної поліції України. Служба безпеки України висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого співробітника. Спецслужба надає максимальне сприяння Нацполіції для повного, об’єктивного та неупередженого розслідування", – розповіли у відомстві.

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У той же час видання "Телеграф" із посиланням на свої джерела у службі повідомляє, що йдеться про полковника Служби безпеки України Дмитра Бакаєва, який працював заступником начальника управління спецзв’язку.

У виданні зазначають, що Бакаєв нібито вбив себе пострілом у голову з табельного пістолета Макарова ще 25 серпня. А поряд з тілом нібито було знайдено передсмертну записку, яку загиблий адресував голові СБУ Василю Малюку. У записці полковник пояснює своє рішення тим, що на нього тиснуло керівництво.

Нині слідство встановлює обставини події, допитано вже кілька співробітників СБУ.

Нагадаємо, у ЗСУ оприлюднили імена усіх загиблих пілотів внаслідок зіткнення літаків на Житомирщині. Внаслідок авіатрощі у Житомирській області, окрім Андрія Пільщикова, загинули ще В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

Також раніше повідомлялося, що у боях за Україну загинув 21-річний музикант і зірка Х-фактора Савелій Федан. Про смерть Савелія сповістив Дмитро Орлов, глава Енегодару, звідки був родом воїн.

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