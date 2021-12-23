У Києві шахраї облаштували кафе і виманювали там гроші з багатіїв

Схему придумав іноземець / НПУ

В Києві затримали шахраїв, які обманювали багатих чоловіків. Молоді дівчата знайомилися в соцмережах і запрошували чоловіків на побачення в певне кафе. А там за допомогою їжі виманювали гроші у потерпілих.

Як повідомила пресслужба Національної поліції Києва, для вони орендували приміщення в Печерському районі столиці, яке замаскували під кафе.

У мережі були розміщені анкети дівчат у пошуку заможних кавалерів.

На побаченні дівчина нібито замовляла дорогий алкоголь і їжу на винос і обіцяла продовжити вечір в іншому місці. Після розрахунку вона нібито забирала замовлення в пакеті. Але насправді там не було ніяких продуктів.

У поліції зазначили, що схему придумали молодий іноземець та два українці, а допомагали їм 19-річна дівчина з Волині та 24-річний хлопець із Закарпаття. Тепер їм загрожує до 12 років в'язниці.