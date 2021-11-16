У Харкові водій "Ланоса" голився прямо в салоні авто на дорозі / скріншот з відео

У Харкові на відео зняли водія, який голився за кермом свого автомобіля марки Daewoo Lanos. Ролик був опублікований в Telegram-каналі "Труха".

На кадрах видно, як чоловік на світлофорі встигає дістати бритву, спритно орудує нею по своєму обличчю і навіть здуває з нього збриту щетину у вікно.

"Як фарбують губи, вії за кермом ми бачили. Але щоб голитися - вперше. Столиця резонансних ДТП, і не таке можемо собі дозволити за кермом", - підписали відео автори.

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Нагадаємо, раніше в Харкові водій тролейбуса №49 одночасно їхав по маршруту і грав на телефоні. Момент зафіксували на проспекті Гагаріна і виклали в соціальні мережі. водій одного з харківських тролейбусів їхав за кермом транспортного засобу, одночасно граючи на телефоні. На кадрах видно, як він відволікається на смартфон під час маршруту.

До того в Харкові в районі Холодної гори стався конфлікт в автобусі через правила карантину. Співробітники поліції зупинили маршрутку, так як в транспорті не дотримувалися правила, пов'язані з вимогою з перевезення числа пасажирів. Після того як співробітник поліції зайшов в автобус, водій транспортного засобу відмовився зупинятися і поїхав по своєму маршруту. Пасажири вирішили підтримати водія, на якого в результаті був складений адміністративний протокол.