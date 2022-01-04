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У місті під Запоріжжям в один день звільнилися 95% особового складу поліції

4 січня 2022, 16:38

Причинами стали тиск керівництва, вказівки "згори" штучно покращувати показники викриття злочинів і невиплати грошей за понаднормову роботу.

У Токмаку майже всі поліцейські звільнилися в один день / УНИАН

У місті Токмак в Запорізькій області майже всі працівники місцевого районного відділу поліції звільнилися в один день. 30 поліцейських написали заяви на звільнення 31 грудня 2021 року.

Про це повідомила у Facebook депутат фракції "Слуга народу" Юлія Яцик. Вона наголосила, що з роботи пішли 95% особового складу поліції.

Зазначається, що до такого вчинку правоохоронців спонукали декілька причин. Зокрема, керівництво Головного управління Національної поліції у Запорізькій області не доплачувало співробітникам за ненормований робочий день і нічні зміни.

Ще одна причина – це викривлення фактів роботи поліції публічними людьми, що зменшувало довіру населення до поліцейських.

Крім цього, керівництво систематично тиснуло на поліцейських, щоб покращити виконання показників розкриття злочинів, зазначає Яцик. Для цього деякі злочини "за вказівкою згори" або взагалі не реєстрували, або реєстрували з мінімальною кваліфікацією. Якщо ж такі випадки набували розголосу, керівництво скидало вину на когось з підлеглих і з ганьбою їх звільняло.

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В обласному управлінні Нацполіції уже відреагували на масове звільнення співробітників і у вівторок, 4 грудня, розпочали комплексну перевірку службової діяльності міського відділку поліції у Токмаку.

Раніше повідомлялося, що українські поліцейські отримають "ковідні" значки. Українські поліцейські незабаром почнуть носити на формі спеціальні значки, які повідомлятимуть, що вони пройшли повний курс вакцинації від COVID-19. Їх розробили в МВС.

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