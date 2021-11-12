У Дніпрі жінка з важким захворюванням стала мамою в 15-й раз

Жінка народила 15 дитини / pixabay

У Дніпрі багатодітна мама з серйозними проблемами зі здоров'ям народила ще одну дитину.

Як розповів Сергій Риженко, генеральний директор лікарні імені Мечникова, де і з'явився на світ малюк, 42-річна Олександра каже, що сім'я для неї - найголовніше, і заради неї вона готова долати будь-які труднощі.

Олександра живе в житловому масиві разом з чоловіком і всіма дітками. Все своє життя вона працює дружиною і мамою.

Чоловік Саші трудиться на котельні в дві зміни, адже таку велику сім'ю потрібно годувати, одягати, вчити, лікувати.

"У неї порок серця, найсильніші алергічні реакції. Бували важкі ускладнення. Для нас наймиліше, що її слова - Віра, Сім'я, материнство - не вважаються застарілими і відсталими", - пише Риженко.

Реклама

Незважаючи на проблеми зі здоров'ям жінка не втрачає оптимізму, і з посмішкою каже: "всі вони - моє життя і моя команда, де я головна людина".

"Вона любить свого чоловіка, з радістю виховує дітей і хоче, щоб ніхто не завадив їхньому щастю", - додав гендиректор лікарні.

читайте такожБез матері Залишилося 11 дітей: коронавірус забрав життя вагітної жінки у Хмельницькому

Раніше повідомляли, що вагітну хвору на рак і з COVID-19, врятували в Дніпрі. Медикам вдалося здобути в боротьбі життя і немовляти.

Читайте також: