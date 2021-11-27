У Черкасах 3-річний хлопчик отримав опіки голови під час операції

Після операції дитину вивезли з опіками на шкірі голови.
У Черкасах під час хірургічного втручання отримав травму трирічний хлопчик. Йому повинні були видалити наріст біля вуха, але протягом операції цього так і не зробили. Зате вже в палату дитину привезли з опіками на шкірі голови.
У коментарі ТСН батьки хлопчика розповіли, що під час операції у медиків, нібито, почала іскрити апаратура і від цього могло спалахнути ліжко, на якій лежала дитина під анестезією.
Самі ж лікарі кажуть, що це тільки реакція організму на хірургічне втручання.
Хлопчик вже прийшов до тями після анестезії. Тепер йому ставлять крапельниці для відновлення. Батьки планують завершити операцію в іншому закладі.
Нагадаємо, раніше в Одесі у приватній клініці під час діагностики постраждав чоловік - його "засмоктало" в апарат МРТ. Він поскаржився, що привіз батька на обстеження, але через недогляд працівників центру сам отримав важкі травми.
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