Пригожина можуть ліквідувати під Москвою: у Путіна є кілька годин — ЗМІ

Найманці ПВК "Вагнер" вже можуть бути в декількох годинах їзди від Москви.

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Євген Пригожин поставив ультиматум Володимиру Путіну / колаж: Главред, фото: скріншот

У найближчі години керівництво РФ може прийняти рішення про початок операції з ліквідації найманців ПВК "Вагнер", які направляються для захоплення Москви.

Такими даними володіє російське видання The Moscow Times, яке посилається на джерела в Кремлі.

"Вагнер до ночі можуть дістатися до Москви. Якщо влада хоче цього не допустити, то доведеться проводити операцію в найближчі години", — цитують журналісти своє джерело.

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Відзначається, що найманці ПВК "Вагнер" вже можуть бути в декількох годинах їзди від Москви. За іншими даними, "вагнерівці" дісталися до Тульської області.

Разом з тим не виключається, що є ймовірність того, що ПВК Вагнер вирішить зупинити рух.

Збройний бунт ПВК Вагнера

Нагадаємо, напередодні ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин звинуватив кадрових російських окупантів Міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з Міноборони.

24 червня вранці Пригожин заявив, що бойовики ПВК Вагнера взяли під контроль всі військові об'єкти в Ростові-на-Дону. Також, за його словами, вагнерівці за ніч збили три вертольоти російських військ.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Пригожин почав збройний заколот. "Звертаюся до росіян, військових і силових відомств і до тих, кого обманом і погрозами штовхнули на шлях збройного заколоту те, з чим ми зіткнулися — це зрада".

Як підкреслив радник глави офісу президента Михайло Подоляк, заколот ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина проти влади країни-окупанта Росії – фактично початок громадянської війни.

Він додав, що старт контрнаступу армії України призвів до розколу російських еліт. Все йде за сценарієм, про який говорилося ще в минулому році.

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