Звільнення 95% особового складу поліції: у відділку заявляють, що копи і далі працюють

У поліції заперечили звільнення 95% особового складу у Токмаку / Фото ілюстративне, Нацполіція України

На Запоріжжі в поліції спростовують інформацію про те, що у місті Токмак в один день звільнилися 95% особового складу відділення. Про це йдеться у повідомленні на сайті поліції Запорізької області.

Більше того, у правоохоронній структурі стверджують, що неправдива інформація поширюється навмисно.

"Інформація щодо масового надання рапортів на звільнення поліцейськими відділу №3 Пологівського районного відділу поліції не відповідає дійсності. Навіть більше, ми фіксуємо штучне та планомірне просування неправдивої інформації з метою дискредитації службової діяльності поліцейських підрозділу, а також обласної поліції в цілому", – йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що правоохоронці у Токмаку і далі продовжують працювати у повному складі та штатному режимі.

Щодо інциденту із рапортами, у поліції стверджують, що співробітники не звільнялися, а просто заявили про невдоволення рівнем оплати за понаднормову роботу і станом матеріально-технічного забезпечення.

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"В ході спільного обговорення проблемних питань було вирішено через профспілкову організацію направити колективне звернення від поліцейських до депутатського корпусу, Кабінету міністрів України, міністру МВС та президенту України щодо покращення матеріально-технічного забезпечення працівників ОВС", – додали в поліції.

Скандал через масове звільнення поліцейських у Токмаку

Раніше депутат фракції "Слуга народу" Юлія Яцик повідомила у Facebook, що у місті Токмак на Запоріжжі в один день з роботи звільнилися 95% особового складу поліції. 30 поліцейських написали заяви на звільнення 31 грудня 2021 року.

Яцик стверджувала, що причинами такого масового звільнення стали тиск керівництва, вказівки "зверху" штучно покращувати показники викриття злочинів і невиплата грошей за понаднормову роботу.

На підтвердження своїх слів депутатка опублікувала фотографії низки заяв на звільнення.

Після цього у поліції Запорізької області повідомили , що розпочали комплексну перевірку службової діяльності міського відділку поліції у Токмаку.

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