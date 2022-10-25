УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Встиг повоювати один день: на Донбасі знищили "добровольця" з російської глушини

25 жовтня 2022, 09:46

До місця совій безславної загибелі Олексій Просташкін добирався не менше чотирьох днів.

просташкин
Олексія Простакишина ліквідували на Донбасі / chita.ru

У Донецькій області бійці Збройних сил України ліквідували окупанта із Забайкальського краю РФ Олексія Простакішина, який "добровольцем" вирушив вбивати українців.

Як пишуть росЗМІ, для утилізації в Україні рашисту знадобилося менше тижня. 29 вересня Просташкін відправився на війну, а вже 4 жовтня був знищений в селі Роздолля Краматорського району Донецької області.

У повідомленні уточнюється, що "добровольцю" з РФ було 43 роки, раніше він не служив. У нього залишилися дружина і двоє дітей.

"Він відправився на спецоперацію 29 вересня як рядовий після оголошення часткової мобілізації. Доброволець загинув 4 жовтня в селі Роздолля в "Донецькій Народній Республіці", – пишуть росЗМІ.

Судячи з того, що ліквідований рашист був родом з глухої діри в Забайкальському краї РФ, до місця совій безславної загибелі Просташкін добирався не менше чотирьох днів. Не виключено, що рашист - "доброволець" був утилізований в перший же день на фронті.

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

Читайте ще:

Забайкаллі війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:32

У США хочуть видати Україні нові системи ППО - Reuters

10:16

Вибух біля відділення ФСБ: у Мелітополі "бавовна" біля бізнес-центру гауляйтераФотоВідео

10:05

Випробування ядерної зброї в РФ провалилися: ЗМІ з'ясували плани КремляВідео

10:02

Гороскоп на сьогодні 25 жовтня 2022: Тільцям - розчарування, Терезам - зміни, Козерогам - обман

09:48

Легендарний співак Андреа Бочеллі забрав собі пса Джека, який оглух від вибухів у Куп'янськуВідео

Реклама
09:46

Встиг повоювати один день: на Донбасі знищили "добровольця" з російської глушиниВідео

09:45

Ведучий "Холостяка" збирається усиновити дитинуВідео

09:19

Іран може передати Росії новий вид дронів Meraj-521Відео

09:05

"Москвичам буде набагато цікавіше": ексдепутат Держдуми спрогнозував "бавовну" у РФВідео

08:56

Як пропагандиста Красовського вигнали з Гестапо за жорстокістьПогляд

08:35

Застрелили через двері: з'явилися деталі страти окупантами РФ відомого диригента в ХерсоніВідео

08:27

Президент Німеччини Штайнмаєр прибув з офіційним візитом в Україну

08:06

ЗСУ вдарили у розташування "кадирівців" на Херсонщині: 60 загарбників поранені, близько 40 загинули

07:57

Вбивці українців: імена навідників ракет РФ на будинки та цивільні об'єктиВідео

07:11

В Україні підірвався на міні окупант-сапер, який раніше "відзначився" в Чечні, Югославії та Сирії

06:34

Пригожин створює структуру, яка може загрожувати владі Путіна - ISW

06:23

Столицю Росії можуть перенести в Нижній Новгород або ЄкатеринбургПогляд

05:36

Путін підписав собі і Росії смертний вирок: астролог назвав дату початку кінця

05:20

Аджика, від якої слинки потечуть: найпростіший рецепт неймовірної закускиВідео

05:07

Як найкраще заряджати смартфон, щоб продовжити термін служби акумулятора

Реклама
04:15

"Неслухняні фото в ліжку": Кайлі Дженнер показалася в шаленому корсеті без ліфчика

03:56

Чи вигідно Заходу, щоби Путін вдарив ядерною зброєю по Україні - відповідь експертаВідео

03:40

Неприємності і серйозні конфлікти: астролог розповіла, кому чекати біди в молодик 25 жовтняВідео

03:20

Смачніше Олів'є в 10 разів: бомбічний салат на Новий рік 2023 - легкий рецептВідео

03:10

Навіщо вороги оголосили в Херсоні евакуацію жителів: пояснення експерта

02:40

"Потоп" з аномалією: українців ошелешили несподіваним прогнозом і назвали датиВідео

02:07

Вікторія Бекхем задерла ногу в латексному костюмі кішки зі змійкою на причинному місціВідео

01:35

Низький рівень життя призводить до агресії: Пономарьов пояснив, якою має стати РосіяВідео

00:51

Прикмети на 25 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб гроші залучитиВідео

24 жовтня, понеділок
23:59

Зима стане найскладнішою в історії України - ЗеленськийВідео

23:45

Червоний манікюр невимовної краси: 8 дивовижних варіантів на осінь 2022

23:36

"Зірвали операцію на зльоті": Кулеба розповів, як РФ зганьбилася через вкидання про "брудну бомбу"Відео

23:10

"Чекайте": Медведєв натягнув чорний плащ і почав погрожувати УкраїніВідео

22:36

Україна ламає другу армію світу: Зеленський розповів, як Росія зазнала краху і стала прохачемВідео

22:01

Кароль показала рідкісні фото з дорослим сином

21:59

"Будить в мені спрагу": 43-річна Пінк в бікіні розпливлася під мексиканським сонцем

21:58

Хотіли скувати війська РФ, але завдали міцного удару: Сирський про операцію ЗСУ на Харківщині

21:56

Не бачать жодних ознак: у США не вірять, що Росія планує застосувати ядерну зброю в УкраїніВідео

21:55

Ціни стануть захмарними: в Україні може зникнути популярний вид борошнаВідео

21:30

"Топити українських дітей": у чому прорахувався пропагандист КрасовськийПогляд

Реклама
21:09

"Одне здивування": Симоньян шокувала відповіддю на заклик "вбивати і топити" українських дітейВідео

20:57

Зірка Білявки в законі показала рідкісне фото сина-двійника

20:56

"Гетьман пробиває дно": у Мережі розлютилися на привітання Порошенка Сі Цзіньпіна з переобранням

20:34

На Україну чекає найгірша зима в історії: у Нафтогазі прогнозують перебої зі світлом та опаленнямВідео

20:17

У Зеленського жорстко проїхалися по Росії і назвали єдиний спосіб покінчити з шантажемВідео

20:10

Прикмети на 26 жовтня: які 2 речі не можна робити, щоб не привернути неприємностіВідео

20:07

"Просто абсурд": Столтенберг розніс заяви РФ про підготовку Україною "брудної бомби"Відео

19:55

Увірветься потепління: синоптики назвали дату останнього теплого дня в Україні

19:54

"Ох, мадам Саркозі!": Карла Бруні в крихітних трусиках похвалилася фігурою на пляжі

19:44

ЗСУ контрнаступають на Херсонщині, війська РФ готуються до втечі - перехоплення ГУРВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буря
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти