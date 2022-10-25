Встиг повоювати один день: на Донбасі знищили "добровольця" з російської глушини

Олексія Простакишина ліквідували на Донбасі / chita.ru

У Донецькій області бійці Збройних сил України ліквідували окупанта із Забайкальського краю РФ Олексія Простакішина, який "добровольцем" вирушив вбивати українців.

Як пишуть росЗМІ, для утилізації в Україні рашисту знадобилося менше тижня. 29 вересня Просташкін відправився на війну, а вже 4 жовтня був знищений в селі Роздолля Краматорського району Донецької області.

У повідомленні уточнюється, що "добровольцю" з РФ було 43 роки, раніше він не служив. У нього залишилися дружина і двоє дітей.

"Він відправився на спецоперацію 29 вересня як рядовий після оголошення часткової мобілізації. Доброволець загинув 4 жовтня в селі Роздолля в "Донецькій Народній Республіці", – пишуть росЗМІ.

Судячи з того, що ліквідований рашист був родом з глухої діри в Забайкальському краї РФ, до місця совій безславної загибелі Просташкін добирався не менше чотирьох днів. Не виключено, що рашист - "доброволець" був утилізований в перший же день на фронті.

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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