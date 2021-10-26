Померла на очах у медиків: в Одесі "швидка" годинами шукала місце в лікарні для хворих на COVID

Коронавірус в Україні / Reuters

В Одесі чоловік розповів моторошну історію порятунку рідних від коронавірусу.

Чоловік розповів, що втратив матір, яка захворіла на COVID-19, а у батька було ураження легенів 35%.

"У суботу батьків забрала "швидка". Їх возили лікарнями, щоб хоч десь знайти місце для лікування, дивом знайшли в 5-й лікарні. Виявилося, що ураження легенів у тата 35%. У мами вже 75%. Були без вакцин. Сьогодні мами не стало", - написав хлопець в одному з Telegram-каналів Одеси.

За його словами, в похоронному бюро Одеси – величезна черга. В день агентство ховає 67 осіб померлих від коронавірусу.

"Поки я оформляв документи мами, викотили чотирьох в морг. Може, ця історія дасть зрозуміти про серйозність проблеми. Знаю, що є непробивні люди, але якщо хоч одному ця історія врятує життя, вже буде добре!",- йдеться в повідомленні.

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Ситуація з коронавірусом в Україні

Станом на 26 жовтня в Україні знову зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу - за добу померло 734 людини. Найбільше летальних випадків було в Херсонській області, а хворих — у Дніпропетровській.

Нагадаємо, що попередні два рекорди з померлими від коронавірусу в Україні були зафіксовані - 19 жовтня - 538 і 22 жовтня - 614. До цього більше летальних випадків фіксували в квітні 2021 року - 481.

Слід зазначити, що в 2020 році кількість смертей жодного разу не перевищувала 300 осіб.