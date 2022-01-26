Українські школи відправляють на дистанційку: у МОЗ дали рекомендації і назвали терміни

В Україні школи відправляють на дистанційку / УНІАН

Міністерство освіти і науки рекомендує запровадити для учнів 5-11 класів дистанційне навчання через спалахи коронавірусу.

Як передавати у відомстві, засновникам і керівникам навчальних закладів вже були направлені рекомендаційні листи.

МОЗ опублікувало такі рекомендації:

організувати освітній процес у школах для учнів 5-11 класів з використанням технологій дистанційного навчання мінімум протягом двох тижнів;

в закладах професійної (професійно-технічної) освіти організувати перехід на навчання за дистанційною та / або змішаною формою з внесенням відповідних змін до графіку освітнього процесу та розкладу занять;

у закладах професійної вищої, вищої освіти всіх форм власності та сфер управління запровадити дистанційне навчання з 27 січня по 25 лютого 2022 року, враховуючи необхідні зміни до графіку освітнього процесу та розкладу занять.

Також у Міністерстві уточнили, що вищі військові навчальні заклади (заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання), військові навчальні підрозділи, військові коледжі сержантського складу, професійні коледжі зі специфічними умовами навчання організовують освітній процес відповідно до рішень державних органів, у сфері управління яких знаходяться.

Незалежно від епідемічної ситуації, учням 1-4 класів відвідувати школи дозволяється.

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Зазначимо, що станом на ранок середи, 26 січня 2022 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 24 321 жителя країни (добою раніше було 19 118). У тому числі захворіли 2 809 дітей та 642 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 073 людини; летальних випадків - 141; одужали 5 514 осіб.

Також нагадаємо, що в "червоній" карантинній зоні знаходяться Івано-Франківська та Рівненська області.