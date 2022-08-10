Українці зможуть отримати по 6 660 грн від французького фонду: як і хто може оформити допомогу

Українці можуть отримати по 6 660 грн допомоги від французького фонду / Колаж фото УНІАН

В українців з'явилася можливість отримати по 6 660 грн від Французької гуманітарної організації ACTED. Подати заявку можна на порталі "єДопомога". Про це повідомляє Мінсоцполітики України.

Варто відзначити, що в місяць на людину буде виплачувати 2 220 грн. Всього фонд буде здійснювати по три таких виплати - в загальній сумі 6 660 грн на людину.

Хто може отримати виплати

Фонд передбачає допомогу для найбільш вразливих соцгруп українців, які проживають на тимчасово окупованій території або в зоні активних бойових дій.

Всього цю допомогу отримають 10 тис. осіб з таких областей:

Харківська,

Донецька,

Херсонська,

Дніпропетровська,

Миколаївська.

Як повідомляє організація, фінансову допомогу від фонду отримали вже 3 886 осіб.

Нагадаємо, нещодавно віце-прем'єрміністр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що близько 250 тисяч вимушених переселенців не отримали обіцяних державою грошових виплат.

Вона стверджує, що подібне сталося через те, що зазбоїла система - "Дія" не передала дані органам соцзахисту. Ще однією причиною є те, що в деяких випадках були неправильно оформлені документи.

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