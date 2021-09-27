Україна в НАТО, а РФ пішла з Криму: Прямий опустився до лизоблюдства з привітанням Порошенку

Ролик складається з компіляції новин провідних ЗМІ, а українська озвучка не відповідає словам дикторів.
Телеканал Прямий, що належить екс-президенту Петру Порошенку, відзначився дивним привітанням свого шефа з днем народження.
Канал розмістив у Youtube ролик з приводу 56-го дня народження Порошенка, при цьому його зміст викликав питання.
Зокрема, ролик складається з компіляції новин провідних світових ЗМІ. Водночас українська озвучка не відповідає словам дикторів.
Автори ролика вклали в уста журналістів твердження про те, що Україна вже вступила в ЄС і НАТО, а Росія – звільнила захоплений Крим.
"Україна увійшла до Євросоюзу. Україна стала повноправним членом НАТО. Зафіксовано рекордне зростання ВВП в Україні. Під дипломатичним тиском Росія пішла з Донбасу і повернула Крим Україні", - оголошують диктори світових ЗМІ.
"З днем народження, Петро Олексійович. Головні перемоги попереду", - улесливо додали співробітники Прямого на фінальних титрах.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кандидат у мери Харкова від Європейської солідарності Олександр Скорик видав порцію підлабузництва, виступаючи перед колишнім президентом Петром Порошенком.
Говорячи про візит Порошенка до Харкова, Скорик заявив, що сьогодні особливий день, адже в місто приїхав "Гетьман".
При цьому партфункціонер від ЄС навіть додумався порівняти портрети Порошенка з іконами.