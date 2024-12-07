Повернення українських полонених: омбудсмен виступив із важливою заявою

Росія може в будь-який момент зірвати домовленості щодо повернення українських полонених.

https://glavred.net/ukraine/vozvrashchenie-ukrainskih-plennyh-ombudsmen-vystupil-s-vazhnym-zayavleniem-10620575.html Посилання скопійоване

Повернення полонених в Україну / Колаж: Главред, фото: СБУ, УНІАН

Коротко:

Україна домовляється з РФ про обмін полоненими

РФ відмовляється співпрацювати в питанні повернення українських дітей

На тимчасово окупованих територіях перебуває близько 1,5 млн українських дітей

До кінця року можуть бути позитивні новини щодо повернення українців з російського полону. Про це повідомив омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

За його словами, РФ може в будь-який момент зірвати домовленості.

відео дня

"Щодо питання повернення військовополонених основний посередник - Об'єднані Арабські Емірати. Є комунікація, я дуже сподіваюсь, що до нового року у нас будуть позитивні новини. Я дуже не хочу, щоб українське суспільство сприймало цю інформацію як анонс. Ніколи не можеш бути впевненим на 100%, що ти очікуєш домовленості від РФ", - сказав омбудсмен.

Лубінець також заявив, що Росія відмовляється співпрацювати в питанні повернення українських дітей. Він зазначив, що кожен випадок повернення дитини є окремою операцією, яка може бути складною та тривалою.

Омбудсмен додав, що на тимчасово окупованих територіях України перебуває близько 1,5 млн дітей. Всі вони під загрозою депортації.

Українські полонені - новини за темою

Як писав Главред, російські окупанти, ймовірно, впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених на Курському напрямку.

Пізніше Донецька обласна прокуратура повідомила, що армія РФ розстріляла п’ятьох полонених військових ЗСУ поблизу Вугледара. За даними слідства, 2 жовтня російські загарбники здійснили штурм позицій ЗСУ в околицях Вугледара. Під час штурму вони взяли в полон п’ятьох беззбройних українських захисників.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що в російському полоні перебувають щонайменше шість українських мерів і голів громад.

Читайте також:

Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред