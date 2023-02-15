Україна отримала найкращий шанс змінити хід війни - ISW

54 держави, будуть підтримувати боротьбу України за свободу в довгостроковій перспективі.

Ллойд Остін, Олексій Резніков / скріншот

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що 54 держави-члени контактної групи з оборони будуть продовжувати підтримувати нашу країну в довгостроковій перспективі.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що нещодавні пакети західної допомоги для України "являють собою найкращий шанс для Києва рішуче змінити хід війни".

Експерти вказали на той факт, що видання Washington Post напередодні засідання опублікувало матеріал, в якому вказало, що офіційні особи США в приватному порядку дали Україні сигнал про те, що західна допомога Україні в сфері безпеки обмежена.

відео дня

Зі свого боку, Остін заявив, що контактна група з оборони України, до якої входять 54 держави, буде "підтримувати боротьбу України за свободу в довгостроковій перспективі", зокрема і під час весняного контрнаступу.

Засідання Рамштайн-9

Міністр оборони США Ллойд Остін в ході своєї заяви на зустрічі держав-союзників України на американській базі в Рамштайні зазначив, що країни готові продовжити надавати військову допомогу Києву у відбитті військової агресії РФ.

У підсумковій заяві Остін сказав, що країни-партнери не прийняли рішення про надання Україні винищувачів. За його словами, захід має намір вирішити нагальні проблеми Києва для проведення контрнаступу навесні.

Також глава Пентагону Остін підкреслив, що США, Франція, Німеччина, Польща, Португалія, Норвегія, Чехія та Нідерланди відправлять Україні танки. Франція та Італія мають намір передати Києву системи ППО.

Вам може бути цікаво: