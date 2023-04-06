Україна має стати 33-м членом НАТО - Резніков

Україна повинна стати членом Північноатлантичного союзу після Швеції.
Як написав в Twitter міністр оборони України Олексій Резніков, українські військові найкраще знають як використовувати озброєння НАТО.
"Україна повинна стати 33-м членом НАТО, а Швеція - 32-м. Українці краще за всіх вміють використовувати зброю натовського зразка для знищення російської армії. Такий досвід є надзвичайно важливим для Альянсу", - написав він.
Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО
Відзначимо, що Швеція і Фінляндія разом подали заявки в НАТО після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Передбачалося, що дві країни вступлять в Альянс разом, проте проти членства Швеції в НАТО виступила Туреччина. Анкару не влаштовує ставлення Швеції до робочої партії Курдистану, яку Туреччина вважає терористичною організацією.
Ситуація загострилася після того, як біля посольства Туреччини в Стокгольмі пройшли протести проти вступу в НАТО і на підтримку курдів. Зокрема, на одній з акції протестувальники спалили Коран.
Після інциденту президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна не підтримає заявку Швеції на вступ до НАТО. У зв'язку з цим 31-м членом Північноатлантичного альянсу стала Фінляндія.
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