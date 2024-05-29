Україна била по РФ британськими ракетами Storm Shadow - радник Мінстратегпрому

Ні Британія, ні Росія ударів британськими ракетами по російській території не підтверджували.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-bila-po-rf-britanskimi-raketami-storm-shadow-sovetnik-minstrategproma-10568885.html Посилання скопійоване

Україна вже використала далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по території Росії / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Україна вже використала далекобійні ракети Storm Shadow, надані Великою Британією, для ударів по території Росії. Про це сказав радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Юрій Сак в інтервʼю Bloomberg.

У відповідь на запитання про удари по цілях у глибині Росії він розповів, що Україна вже мала такий прецедент.

"Ми вже маємо прецедент. Наприклад, Велика Британія – вони вже раніше дозволили Україні використовувати ракети далекого радіусу дії Storm Shadow, які вони поставляють. І ми успішно їх використовуємо", – зізнався радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. відео дня

Зазначимо, що ні Британія, ні Росія ударів британськими ракетами по російській території не підтверджували. Подробиць про ці удари Юрій Сак також не наводив.

Варто підкреслити, що в свою чергу, високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що атаки Збройних сил України по об’єктах на території Росії законними, якщо ці удари є пропорційними.

Дипломат сказав, що обмеження на використання своїх озброєнь для ударів по Росії вже готові скасувати деякі країни, а решта поки що розмірковують.

Коротко про Storm Shadow/SCALP EG / Інфографіка: Главред

Хто такий Жозеп Боррель? Жозеп Боррель Фонтельєс – іспанський політик, член Іспанської соціалістичної робочої партії (ІСРП), з 20 липня 2004 до 16 січня 2007 – голова Європейського парламенту. З 1 грудня 2019 року – Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

Удари по цілях на території РФ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, удари українських БПЛА по РЛС на території РФ є ознакою того, що Сили оборони готуються збільшувати ракетні обстріли країни-агресора далекобійними ракетами.

Раніше також повідомлялось, що Україна отримала 100 далекобійних ракет ATACMS після того, як президент США Джо Байден схвалив ці поставки в лютому.

Полковник ЗСУ, військовий аналітик Петро Черник припустив, що Україні могли надати більше ракет ATACMS, ніж очікувалося. Загалом, постачання зброї Україні навряд чи займе багато часу - справа лише в політичному рішенні.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред