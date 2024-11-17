Удар із близько 120 ракет і 90 дронів: Зеленський емоційно відреагував на атаку

Ціллю ворога була наша енергетична інфраструктура по всій Україні.

https://glavred.net/ukraine/udar-iz-okolo-120-raket-i-90-dronov-zelenskiy-emocionalno-otreagiroval-na-ataku-10614977.html Посилання скопійоване

Зеленський відреагував на удар РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: Полтавска ОВА

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований комбінований удар по всіх регіонах України.

Як пояснив очільник держави, за цю ніч і ранок російські окупанти застосували дрони різних типів, зокрема "шахеди". Окрім цього, крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: "циркони", "іскандери", "кинджали".

Як підсумував Зеленський, загалом було випущено близько 120 ракет і 90 дронів, однак наші сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей.

відео дня

"Ціллю ворога була наша енергетична інфраструктура по всій Україні. На жаль, є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків. У Миколаєві внаслідок атаки дрона двоє людей загинули та ще шестеро поранені, серед них двоє дітей. Мої співчуття рідним та близьким загиблих", - сказав президент.

Дрон Шахед / Инфографика: Главред

За даними очільника України, попри те, що деякі райони все ще знеструмлені, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків та відновлення.

"Ми вдячні всій нашій протиповітряній обороні, яка була залучена до відбиття цієї атаки: зенітним ракетним військам, нашій авіації – пілотам F-16, "сушок" та МіГів, мобільним вогневим групам, РЕБ – усі організовано відпрацювали. Дякую вам за надійний захист!", - підсумував президент.

Атака на Україну 17 листопада - що відомо

Сьогодні вранці Україна опинилася під масованою атакою. Ворог обстріляв регіони країни, застосувавши ракети різних типів та дрони-камікадзе.

Згодом Главред розповів про наслідки двогодинної атаки по Україні. Зазначалось, що ракетна атака тривала близько двох годин, а удари дронів тривають уже понад 10 годин.

На жаль, в Миколаєві вже є загиблі, а серед поранених – діти, адже РФ вдарила по житловому сектору. Крім того, зафіксовано руйнування і пожежі житлових будинків на двох локаціях, на площах 150 і 20 кв. м ліквідовано пожежниками.

Ще більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред