Удар із близько 120 ракет і 90 дронів: Зеленський емоційно відреагував на атаку

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований комбінований удар по всіх регіонах України.
Як пояснив очільник держави, за цю ніч і ранок російські окупанти застосували дрони різних типів, зокрема "шахеди". Окрім цього, крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: "циркони", "іскандери", "кинджали".
Як підсумував Зеленський, загалом було випущено близько 120 ракет і 90 дронів, однак наші сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей.
"Ціллю ворога була наша енергетична інфраструктура по всій Україні. На жаль, є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків. У Миколаєві внаслідок атаки дрона двоє людей загинули та ще шестеро поранені, серед них двоє дітей. Мої співчуття рідним та близьким загиблих", - сказав президент.
За даними очільника України, попри те, що деякі райони все ще знеструмлені, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків та відновлення.
"Ми вдячні всій нашій протиповітряній обороні, яка була залучена до відбиття цієї атаки: зенітним ракетним військам, нашій авіації – пілотам F-16, "сушок" та МіГів, мобільним вогневим групам, РЕБ – усі організовано відпрацювали. Дякую вам за надійний захист!", - підсумував президент.
Атака на Україну 17 листопада - що відомо
Сьогодні вранці Україна опинилася під масованою атакою. Ворог обстріляв регіони країни, застосувавши ракети різних типів та дрони-камікадзе.
Згодом Главред розповів про наслідки двогодинної атаки по Україні. Зазначалось, що ракетна атака тривала близько двох годин, а удари дронів тривають уже понад 10 годин.
На жаль, в Миколаєві вже є загиблі, а серед поранених – діти, адже РФ вдарила по житловому сектору. Крім того, зафіксовано руйнування і пожежі житлових будинків на двох локаціях, на площах 150 і 20 кв. м ліквідовано пожежниками.
Ще більше новин:
- Путін радісно потирає руки: чим диктатору РФ була вигідна розмова з Шольцем
- Шольц кілька місяців тому радився з Зеленським: Кулеба розкрив деталі дзвінка Путіну
- РФ вдарила по Києву ракетами і дронами: є поранені, прильоти по житлових будинках
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред