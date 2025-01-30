'Наші позиції зруйновані': у ЗСУ розповіли про важкі бої й назвали напрямок

У ЗСУ вживають заходів для недопущення погіршення тактичного становища.

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Українські захисники відбивають атаки ворога / Фото: 43 ОМБР, 22 ОМБР

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На Краматорському та Торецькому напрямках бойові дії тривали

Є загроза погіршення тактичного положення ЗСУ

За минулу добу в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" відбулося 150 бойових зіткнень із противником. Ворог завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 22 авіаудари із застосуванням 48 КАБів і 446 ударів дронами-камікадзе.

Армія РФ також здійснила 4526 обстрілів позицій українських військ, ідеться в повідомленні в Telegram ОСГВ "Хортиця".

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Зазначається, що за минулу добу на Харківському напрямку противник намагався штурмувати наші позиції в районі Козачої Лопані. Успіху не мав.

На Куп'янському напрямку ворог також безуспішно проводив наступальні дії в районах Петропавлівки, Новоосинового, Колісниківки та Загризового.

Підрозділи Сил оборони стримували атаки окупантів на Лиманському напрямку неподалік населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Макіївка, Новолюбівка, Торське, Ямполівка та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку наступальні дії ворога були спрямовані на наші позиції в районі Верхньокам'янського. Противник успіху не мав.

На Краматорському та Торецькому напрямках бойові дії високої інтенсивності тривали в міській забудові Часового Яру та Торецька. Російські війська також намагалися прорвати нашу оборону неподалік Новомаркового та Ступочок. По Часовому Яру противник здійснив понад 170, а по Торецьку - майже 120 артилерійських обстрілів. Активно застосовував БПЛА різних типів. Унаслідок штурмових дій і вогневого впливу противника деякі позиції ЗСУ було зруйновано. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

/ Главред

На Покровському напрямку тривали важкі бої в Лисівці, Зеленому, Котлиному, Надіївці та Шевченко. Також окупанти атакували позиції наших військ неподалік населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Відродження, Успенівка, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Дачне та Янтарне. Наші воїни тримають оборону, знищуючи сили ворога, які переважають.

За підтримки артилерії та БПЛА на Новопавлівському напрямку противник проводив наступальні дії в районах населених пунктів Новий Комар, Розлив, Новоочеретувате та Улакли. Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат у живій силі та техніці під час напружених оборонних боїв.

Від початку поточної доби у східній операційній зоні вже відбулося 19 бойових зіткнень із противником. Ворожа армія продовжує вести обстріли позицій наших захисників. Уже зафіксовано 8 ударів дронами-камікадзе. Ворог здійснив 463 обстріли позицій наших військ.

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Раніше у ЗСУ попередили про загрозу прориву росіян і назвали небезпечний напрямок. Основні атакувальні зусилля російських окупантів були зосереджені на сході.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ окупувала Велику Новосілку і просунулася в 4 населених пунктах. Напередодні російські ЗМІ поширили інформацію, що їхні війська нібито захопили Велику Новосілку.

Як раніше повідомляв Главред, з'явилася інформація про активізацію наступальних дій російських військ поблизу Великої Новосілки. Наголошується на необхідності виведення українських сил з цього району.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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