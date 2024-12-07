В українців буде більше світла: графік вимкнення електроенергії на 8 грудня

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- У неділю графіки відключень світла триватимуть з 14:00 до 18:00
- Енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі
У неділю, 8 грудня, графіки відключення світла в Україні будуть коротшими. Про це повідомили в Укренерго.
Там підкреслили, що завдяки масштабним відновлювальним роботам, енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада.
Зазначається, що для побутових споживачів завтра застосовуватимуть одну чергу відключень з 14:00 до 18:00.
Водночас, для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 09:00 до 19:00.
"Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - наголосили в Укренерго.
У відомстві додали, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком", - йдеться в повідомленні.
Відключення світла в Україні - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, якщо РФ знову завдасть ударів по об’єктах передачі електроенергії в Україні може створися критичний режим з енергопостачанням — так званий "острівний режим".
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна терміново потребує додаткових засобів протиповітряної оборони типу HAWK, NASAMS або IRIS-T. Постачання 20 одиниць таких систем дасть змогу уникнути відключень світла.
Крім того, останні ракетні атаки Росії 17 та 28 листопада по енергетичній інфраструктурі України значно погіршили ситуацію в енергосистемі. Ризик тривалих відключень світла в розпал зими збільшився.
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Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
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