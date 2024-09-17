"У Сирського є свій особливий почерк": Рустамзаде оцінив перспективи ЗСУ на Курщині

Агіль Рустамзаде пояснив, у чому особливість Курської операції.

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Агіль Рустамзаде оцінив ситуацію в Курській області / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/p/Aqil-Rustamzade, deepstatemap.live

Військовий аналітик і експерт у сфері оборони та безпеки Агіль Рустамзаде прокоментував операцію ЗСУ в Курській області та оцінив шанси українського угруповання втриматися там.

За словами Рустамзаде, головнокомандувач українськими військами генерал Сирський вирізняється своїм цікавим почерком невизначеності.

"Тому спрогнозувати, де і коли він завдасть удару, вельми складно не лише мені, а й російським розвідувальним службам", - сказав експерт під час чату на Главреді.

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Рустамзаде пояснив, у чому особливість Курської операції.

"У Курській області приблизно 1200 квадратних кілометрів є зоною вогневого контролю, тобто там не було фіксованої лінії фронту і не було типового для лінійної оборони зосередження сил і засобів. Цим ця операція відрізняється від усіх інших, які здійснювалися в цій війні", - сказав він.

При цьому, за даними українських джерел, Росія накопичила близько 70 тисяч бійців для витіснення українських військ з території Курської області.

"Можливо, українська армія буде скорочувати зону свого контролю до 10-кілометрової смуги вздовж лінії кордону, щоб зосередити там свої ударні війська і завдавати вогневої поразки російській армії. Адже для Курської операції не так важливо, на яку відстань просунулася українська армія, набагато важливіше - якої шкоди російській армії завдадуть ЗСУ. А вибудовувати лінійну оборону на території Російської Федерації під обстрілами авіації, артилерії та інших засобів ураження було б недоцільно", - пояснив військовий експерт.

Хто такий Агіль Рустамзаде Агіль Рустамзаде - популярний азербайджанський військовий аналітик, аналітик з питань оборони і безпеки, провідний аналітик незалежного аналітичного центру в галузі національної міжнародної політики, економіки, права, соціальних наук і безпеки STEM. Офіцер запасу Збройних сил Азербайджану. В якості військового аналітика і експерта коментує і дає оцінку подіям з військової тематики на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

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Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов поділився позитивними новинами для української сторони на Курському напрямку. За даними експерта, під контроль наших сміливих воїнів перейшло селище Теткіно в Глушківському районі та прикордонний район біля цього населеного пункту.

У DeepState повідомили, що ЗСУ звільнили ще кілька сіл у Курській області. Оновлена карта бойових дій DeepState свідчить про те, що ЗСУ просунулися на північ і взяли під контроль два села в Курській області.

Жителі Курської області здають кадировців, техніку і склади силам ЗСУ, повідомили в Центрі національного опору.

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