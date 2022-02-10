Біля міськради Кривого Рогу прогримів вибух: стала відома причина гучної НП

Небезпечний вантаж міг доставити кур'єр Нової пошти.
В Кривому Розі біля будівлі міськради стався вибух, повідомляють місцеві Telegram-канали.
Місце події було оточене. Відповідну інформацію публікує Telegram-канал SvoiKR.
На місці інциденту чергує поліція, там же знаходяться журналісти.
Відзначається, що небезпечний вантаж міг доставити кур'єр Нової Пошти.
Пізніше стало відомо про те, що наявність вибухівки в коробці під міськрадою Кривого Рогу не підтвердилася. Вибухотехніки провели контрольований підрив.
Що відомо про вибух у Кривому Розі
Криворізький відділ СБУ та екстрені служби міста провели антитерористичні навчання.
За легендою, вибуховий пристрій в посилці на ім'я Юрія Вілкула приніс в будівлю кур'єр Нової Пошти. Відправник нібито був з Білорусі. Муніципальна гвардія винесла коробку на вулицю, але викликала екстрені служби лише через 20 хвилин. Якби це була справжня бомба, могло статися непоправне.
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