"Тільки бушлати і радянські танки": окупант скиглить матері з фронту через злидні армії РФ

Окупант скиглить матері з фронту через злидні армії РФ/ Reuters, УНІАН

Російський загарбник, який зараз воює в Україні проти українських воїнів, поскаржився матері по телефону на злидні в армії РФ. Він зазначає, що вони з "товаришами по зброї" не забезпечені зимовим одягом в умовах, коли на вулиці уже стрімко холоднішає.

При цьому він каже, що вони не брали з собою теплого одягу, коли їхали, бо їм сказали його не брати. Перехоплену телефонну розмову окупанта з матір’ю оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України у неділю, 23 жовтня.

"Усе видали, більше нічого не дадуть! З чого б ще щось давали? Там людей одягати нема чим у Росії і ще щось надсилати? Що, зовсім? Цілу зиму сиділи і нічого. Без бушлату, без спальника. Як сказали, так і поїхали: "Не беріть із собою нічого зайвого". Узагалі я в шоці", – розповів російський загарбник.

При цьому мати окупанта припустила, що їм на фронт можуть передати хоча б додаткову техніку тоді, коли відправлятимуть туди мобілізованих. Проте загарбник зазначив, що ніякої нової техніки їм не дадуть. Він наголосив, що усе, на що вони можуть розраховувати – це хіба що радянські танки Т-64.

Також окупант розповів, що їм нещодавно привезли снаряди на "Градів", які орієнтовно 1950-х років виготовлення. Загарбники ще не пробували ними стріляти, але уже наперед бояться, тому що не можуть спрогнозувати, чи вони не розлетяться на ходу.

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Нагадаємо, на тимчасово окупованій Луганщині новоприбулі мобілізовані окупанти масово відмовляються воювати. Лише в одному 488-му мотострілковому полку відмовилися близько 70% мобілізованих. Так, частина російських "мобіків" навіть розбіглася, щоб не йти на передову. Тих "відмовників", які не встигли втекти, російське військове командування ув’язнило на одному з підприємств у Кремінній і намагається "перевиховати".

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому місті Енергодар в Запорізькій області пролунав потужний вибух у готелі "Аліса". Саме цей готель вподобали колаборанти і російські окупанти – вони постійно ним користувалися. Заклад нині пошкоджений, але ще поки невідомо, чи є жертви і постраждалі серед загарбників.

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