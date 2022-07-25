Танки Abrams і Leopard для ЗСУ: у Міноборони розкрили деталі нового постачання

Танки Leopard можуть передати ЗСУ / Bundeswehr/David Karafa

На озброєння ЗСУ можуть надійти німецькі бойові танки Leopard або американські Abrams, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Як підкреслив він в ефірі національного телемарафону, ведуться переговори з однією з країн Європи про постачання німецьких бойових танків Leopard для ЗСУ.

Глава Міноборони пояснив, що перші бойові машини відправляться на полігони в країнах Балтії, де буде проходити навчання українських військових.

"Швидше за все, ми почнемо з однієї з дружніх країн, в яких є танки Leopard. Вони готові нам їх передати", - сказав він.

Разом з тим Резніков не виключив, що після готовності українських танкових екіпажів продовжаться переговори про озброєння українських Збройних сил сучасними танками: "Ми також намагаємося переконати наших партнерів, що це можуть бути і Abrams американського виробництва".

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Раніше екс-глава МЗС Володимир Огризко заявив Главреду про те, що в питанні надання Україні Західної зброї не варто забувати про необхідність навчання бійців ЗСУ поводженню з ним.

Він не погодився з твердженням про те, що захід і США зокрема тягнуть в питанні поставок зброї Україні і не виключив, що незабаром мова піде і про важку техніку: танки, БТР, БМП: "Як тільки українські військові продемонструють, що вони розуміють, що таке танк Leopard-2, ці танки з'являться в Україні. Якщо американці побачать, що наші пілоти зможуть нормально керувати і використовувати F-15 або F-16".

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