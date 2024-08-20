Підірвав "комбата-м'ясника" і перейшов на бік ЗСУ: деталі потужної операції "Очерет"

Росіянин з позивним "Сільвер" вирішив перейти на бік України через систематичні воєнні злочини командування РФ.

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Росіянин підірвав офіцерів і перейшов на бік України / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російський окупанти вирішив перейти на бік України і для цього навіть підірвав свій штаб з офіцерами батальйону "Шторм Z". Деталі потужної спецоперації "Очерет" розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

24-річний росіянин взимку 2024 року сам вийшов на зв'язок з Легіоном "Свобода Росії" та заявив, що вже не може терпіти систематичні воєнні та інші злочини командування, включно з побиттями та стратами інших окупантів. Він розповів, що перебуває на посаді пілота FPV і має позивний "Сільвер".

"У межах взаємодії з російським військовослужбовцем Україна змогла отримати цінні розвідувальні дані про розташування, чисельність та наміри ворога на конкретному напрямку фронту", - йдеться у повідомленні.

"Сільвер" вирішив підірвати комбата та інших російських офіцерів. Він кинув гранату у вентиляційний отвір підвалу штабу окупаційного підрозділу "Шторм Z", де було близько 15 людей.

"У цьому приміщенні була труба прямо над ліжком, де спав комбат. Вона виходила на вулицю поруч з під’їздом, і ми вирішили в цю трубу вкинути гранату або дві, щоб вони поруч з ними вибухнули", - розповів він.

Після цього росіянин втік на підконтрольну Україні територію заздалегідь продуманим маршрутом.

Лугіон Свобода Росії опублікував відео з прихованох камери під час виконання цього завдання.

Дивіться відео з операцією "Очерет":

Як стверджує сам росіянин, він пішов на контракт в армію з метою перейти через лінію фронту на український бік та вступити в ряди "Легіону Свобода Росії".

Дивіться відео про те, як росіянин підірвав свій штаб з офіцерами РФ:

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