Світла не буде лише чотири години: графік відключення електроенергії на 28 липня

Обмеження електроенергії застосовуватимуть для українців тільки ввечері, розповіли в Укренерго.

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Графік вимкнення світла на 28 липня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

У неділю, 28 липня, в Україні застосовуватимуться графіки відключень електроенергії лише у вечірній час. Світло вимикатимуть впродовж чотирьох годин. Про це повідомило Укренерго та ДТЕК.

"Графіки відключень завтра застосовуватимуться з 18:00 до 22:00", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

В Укренерго зазначили, що у ці години діятиме одна черга відключень. Протягом решти дня світло українцям не вимикатимуть.

відео дня

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький запевнив, що найскладніший період літа в сенсі відключень світла вже позаду. Ситуація з електропостачанням покращилася завдяки спаду температури та завершенню ремонтів енергогенеруючих потужностей. У наступні тижні очікується подальше покращення, якщо не буде нових пошкоджень.

Також для мешканців Києва з 27 липня вимикати світло почнуть по-новому. Графіки відключень зсунуть на одну годину вперед для усіх споживачів.

Як повідомляв Главред, впродовж зими в Україні працюватимуть всі 9 атомних енергоблоків. Для зменшення дефіциту енергії фахівці можуть збільшити імпорт електроенергії з Європи.

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