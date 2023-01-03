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"Невидимі" дрони: окупанти хитрістю ховають "шахеди" від радарів ЗСУ

3 січня 2023, 17:40
Загарбники намагаються "заховати" безпілотники-камікадзе від радарів українських військових, тому запускають їх вздовж Дніпра нижче до землі.
Иранские дроны шахеды, Юрий Игнат
Окупанти хитрістю ховають "шахеди" від радарів, зазначають у Повітряних силах ЗСУ/ Telegram, Командування ЗСУ

Російські загарбники під час запуску по Україні дронів-камікадзе використовують одну хитрість, щоб замаскувати їх від радарів українських військових. Безпілотники летять в темну пору доби вздовж Дніпра і якомога нижче притискаються до землі.

Таким чином їх дуже важко виявити радіолокаційно. Про це розповів спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Українського радіо". Він пояснив, що радіолокаційні засоби не можуть виявити ціль, яка летить нижче рівня, на якому вони перебувають.

"Тому що радіолокаційно вони стають менш видимими ― що ближче притискаються до землі. Хочеш жити ― притискаєшся нижче. Радіолокаційні засоби, які виявляють ціль, не будуть її бачити, якщо ціль летить нижче їхнього рівня", – зазначає Ігнат.

Він закликав українців бути обережними, адже навіть якщо усі дрони вдається збивати українській протиповітряній обороні, уламки ворожих безпілотників все одно падають на землю. І часто бойова частина дронів не розривається у повітрі.

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ зазначає, що наразі основна мета ворога під час атак дронами – Київ.

Раніше ексначальник пресслужби Генштабу ЗСУ полковник Владислав Селезньов зазначав, що Росія навмисно атакує Україну дронами-камікадзе у нічний час, щоб обійти українську ППО. У темний час доби і за поганих погодних умов розгледіти у небі "шахеди" набагато важче, на це і розраховують російські окупанти.

Нагадаємо, українські сили протиповітряної оборони за минулі дві доби збили 100% дронів, якими російські війська атакували територію України. Такі дані озвучив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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