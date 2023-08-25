"США згуртували підтримку України": про що Зеленський поговорив з Байденом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Джо Байденом.
Про це Зеленський повідомив у Telegram. Він зазначив, що під час розмови подякував лідеру США за привітання з Днем Незалежності.
За словами глави Української держави, США взяли на себе провідну роль у консолідації глобальної підтримки України.
"Це вирішальне лідерство уможливило нашу боротьбу й спрямувало дугу історії в бік добра. Разом ми доводимо, що свобода й незалежність варті того, щоб за них боротися. Я дякую за це президенту Байдену, Конгресу США та всім американцям. Ви можете розраховувати на Україну в захисті наших спільних цінностей", – наголосив президент України.
Військова допомога Україні від США
14 серпня стало відомо, що США оголосили новий пакет допомоги для ЗСУ на $200 млн. У пакет увійшли боєприпаси для артилерії і систем ППО, протитанкові засоби, додаткове обладнання для розмінування, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
Раніше повідомлялося, що Байден дав добро на навчання українських пілотів на F-16, але керують процесом не США. Глава Білого дому Джо Байден "дав зелене світло" навчанню українських пілотів. Однак процесом керують Данія та Нідерланди. При цьому уже відомо, що три країни передадуть F-16 для української армії.
У Держдепі США заявили, що перемогою України стане виведення військ РФ і повернення її територій. Сполучені Штати Америки підтримують зусилля, які спрямовані на досягнення справедливого миру в Україні, підкреслили в Державному департаменті.
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