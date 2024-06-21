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США дозволили бити по РФ далекобійними ракетами - Пентагон

Ангеліна Підвисоцька
21 червня 2024, 21:12
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Україна зможе бити навіть по "безпечній зоні" на території Росії, звідки окупанти завдають ракетних ударів.
США дозволили бити по РФ далекобійними ракетами - Пентагон
Україна може бити по РФ далекобійною зброєю США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, uk.wikipedia.org

США дозволили українським військовим використовувати далекобійні ракети для ударів по території РФ не тільки біля Харківської області. Про це заявив прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райлер, повідомляє AP.

В Америці розуміють, що російські окупанти атакують Україну ракетами і "шахедами" з так званої "безпечної зони" всередині РФ.

"Оскільки ми бачимо, що ці сили проводять такі операції через кордон, ми пояснили, що Україна може і має право відкривати вогонь у відповідь, щоб захистити себе", - сказав Райдер.

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Водночас у США стверджують, що політика країни не змінилася і вона не є новою.

"Це не про географію. Йдеться про здоровий глузд. Якщо Росія атакує або збирається атакувати зі своєї території Україну, має сенс дозволити Україні завдати удару по силах, які завдають їй удару з-за кордону", - сказав представник армії майор Чарлі Дітц.

Також українським військам дозволили використовувати американські системи ППО для ударів по російських літаках, навіть якщо ті перебувають у російському повітряному просторі і готуються до обстрілу України.

Удари по Росії та окупованих територіях - останні новини

Дрон ГУР 26 травня пролетів рекордні 1800 кілометрів і атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М", розташовану в місті Орськ Оренбурзької області РФ.

Раніше найвіддаленішою ціллю, атакованою українськими безпілотниками, був об'єкт у місті Салават республіки Башкортостан РФ, що розташоване на 140 кілометрів ближче до українського кордону порівняно з Орськом.

Цей об'єкт, як стало відомо пізніше, входить до "Газпром нафтохім Салават", що володіє одним із найбільших у Росії виробничих комплексів нафтопереробки та нафтохімії. Після "прильотів" дронів НПЗ зупинив роботу.

Увечері 27 травня в окупованому Росією Луганську і в Московській області РФ прогриміли вибухи. Окупаційна влада скаржиться, що удар нібито було завдано ракетами з касетною бойовою частиною.

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