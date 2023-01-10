США хочуть змінити динаміку війни в Україні – Держдеп

У Держдепі наголосили, що хочуть допомогти Україні дати відсіч тисячам окупантів, які зараз перебувають на її території.

США хочуть змінити динаміку війни в Україні, кажуть у Держдепі США/ 93-я ОМБр Холодний Яр, скрін

Сполучені Штати Америки хочуть змінити поточну динаміку війни в Україні і сподіваються, що це вдасться зробити, зокрема, за допомогою надання нашій державі бойових машин піхоти Bradley, ППО та іншої допомоги.

Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс. Він наголосив, що українські бійці показали свою стійкість у протистоянні країні-агресорці Росії. Це, за його словами, є одним з видів динаміки війни.

Прайс наголосив, що на території України зараз перебувають тисячі російських окупантів. США розмірковують, як допомогти Україні, щоб вона могла змінити цю ситуацію.

Він зазначає, що Сполучені Штати надаватимуть Україні БМП і системи ППО.

"Звичайно ж, це та динаміка, яку ми прагнемо змінити шляхом надання додаткової допомоги у сфері безпеки", – наголосив Прайс.

Раніше повідомлялося, що США виділили Україні величезний пакет військової допомоги на 2,85 мільярда доларів. Допомогу обіцяють надати негайно, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. На цю суму ЗСУ отримають боєприпаси та зброю із запасів Міністерства оборони США:

бойові машини піхоти Bradley.

артилерійські системи,

бронетранспортери,

ракети,

боєприпаси та інше.

Також стало відомо, що у межах чергового пакета військової допомоги, про який можуть оголосити наприкінці наступного тижня, США розглядають можливість відправки Україні бойових броньованих машин Stryker.

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