Сотні ATACMS і літаків: як змішати із землею "коридор" РФ до Криму – полковник

Силам оборони України необхідно "перерізати" сухопутний коридор РФ на окупованій території, заявив Петро Черник.

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Крім Кримського мосту, Силам оборони України необхідно "перерізати" сухопутний коридор у напрямку нової залізниці Ростов-Крим на окупованій території, заявив полковник ЗСУ, військовий аналітик Петро Черник.

Як підкреслив він у коментарі Главреду, для цього ЗСУ потрібна достатня кількість далекобійних ракет різних типів.

Експерт нагадав, що під час операції "Буря в пустелі" США витратили понад 600 ракет ATACMS, водночас коаліція мала у своєму розпорядженні 1700 літаків, протягом операції було здійснено 100 тисяч літако-вильотів.

"І це проти армії Саддама Хусейна, яка була не такою потужною, як армія Росії. Незважаючи на те, що російська армія зараз пошарпана, побита і підірвана, вона все одно міцніша і потужніша, ніж іракські війська Хусейна", - зазначив він.

Співрозмовник пояснив, що навіть тепер після ударів США по режиму Саддама Хусейна залишаються знищені бункери і злітні смуги.

"Удари були такими масованими, що навіть за 14 років там не змогли відновити інфраструктуру. Я не уявляю, що буде в нас після використання, наприклад, сотні літаків F-16", - додав Черник.

Дивіться відео - інтерв'ю Петра Черника Главреду:

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Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

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