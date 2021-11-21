Солдата ЗСУ зацькували товариші по службі через його нетрадиційну орієнтацію

/ УНІАН

23-річний солдат-контрактник ЗСУ Владислав Матвєєв став жертвою цькування з боку товаришів по службі.

Причиною стала нетрадиційна орієнтація хлопця. Все почалось з того, що товариші по службі попросили у нього телефон, щоб зателефонувати близьким. В результаті вони прочитали його листування і вкрали з телефону фото, за якими стало ясно, що хлопець – гей, пише zmina.info.

Після цього почалося відкрите цькування з боку товаришів по службі.

"Після цього шестеро строковиків з моєї батареї назвали мене пі*ором на вечірній перевірці перед усім дивізіоном, а на наступний день – на ранковому", – розповів Влад.

Матвєєв написав рапорт начальству, назвавши імена всіх кривдників.

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/ zmina.info

Також солдат зв'язався з Військовою службою правопорядку, проте ситуація не змінювалася і хлопця продовжували принижувати.

При цьому командир батальйону, в якому служить Влад, сказав, що служба ЛГБТ-людей в армії є "неприйнятною", а кривдники ніякого покарання не понесуть.

На ситуацію звернула увагу уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денисова.

/ zmina.info

"Звертаюся до міністра оборони України з проханням взяти під особистий контроль питання здійснення службового розслідування за вказаним інцидентом, у тому числі щодо дій командира батальйону, та вжиття заходів з метою недопущення дискримінації, зокрема за ознакою сексуальної орієнтації, у Збройних Силах України", - написала вона в Facebook.

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