Солдата ЗСУ зацькували товариші по службі через його нетрадиційну орієнтацію

Хлопця принижували товариші по службі через його нетрадиційну сексуальну орієнтацію.
23-річний солдат-контрактник ЗСУ Владислав Матвєєв став жертвою цькування з боку товаришів по службі.
Причиною стала нетрадиційна орієнтація хлопця. Все почалось з того, що товариші по службі попросили у нього телефон, щоб зателефонувати близьким. В результаті вони прочитали його листування і вкрали з телефону фото, за якими стало ясно, що хлопець – гей, пише zmina.info.
Після цього почалося відкрите цькування з боку товаришів по службі.
"Після цього шестеро строковиків з моєї батареї назвали мене пі*ором на вечірній перевірці перед усім дивізіоном, а на наступний день – на ранковому", – розповів Влад.
Матвєєв написав рапорт начальству, назвавши імена всіх кривдників.
Також солдат зв'язався з Військовою службою правопорядку, проте ситуація не змінювалася і хлопця продовжували принижувати.
При цьому командир батальйону, в якому служить Влад, сказав, що служба ЛГБТ-людей в армії є "неприйнятною", а кривдники ніякого покарання не понесуть.
На ситуацію звернула увагу уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денисова.
"Звертаюся до міністра оборони України з проханням взяти під особистий контроль питання здійснення службового розслідування за вказаним інцидентом, у тому числі щодо дій командира батальйону, та вжиття заходів з метою недопущення дискримінації, зокрема за ознакою сексуальної орієнтації, у Збройних Силах України", - написала вона в Facebook.
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