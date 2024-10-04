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Скільки українців загинуло в російському полоні: у Міноборони озвучили цифри

Маріна Фурман
4 жовтня 2024, 16:47
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Катування українських військовополонених є систематичним з боку РФ.
Скільки українців загинуло в російському полоні: у Міноборони озвучили цифри
Загибель українських військових у російському полоні / СБУ, pixabay

Щонайменше 177 українських військових загинули в російському полоні з початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. Про це сказала представниця Міноборони, зокрема Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Вікторія Цимбалюк, передає Politico.

Представниця Міноборони зазначила, реальна кількість загиблих, ймовірно, є набагато вищою, оскільки відсутність міжнародного контролю не дозволяє точно підрахувати втрати українських військовополонених.

За її словами, багато тіл не повертаються, а РФ не завжди підтверджує знаходження полонених на своїй території.

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"Це число, яке ми маємо. Але, звичайно, не всі тіла повертаються, і багато хто навіть не підтверджений Росією як ті, що перебувають у полоні. Що більше часу вони проводять у російських в'язницях, то ближче до смерті." - наголошує Цимбалюк.

Олена уточнила, що станом на сьогодні внаслідок обмінів між Москвою та Києвом було звільнено близько 3600 українських військовополонених та депортованих громадян. Однак тисячі українців продовжують перебувати у російських в'язницях.

56-й обмін військовополонених

56-й обмін військовополонених - відбувся 13 вересня 2024 року. Україні вдалося повернути 49 українців і українок. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди. Зокрема, Леніє Умєрова – дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць "Азовсталі".

Обмін полоненими - останні новини

Нещодавно Україна провела 57-й обмін полоненими з Росією. Додому повернулися 103 захисники: 82 рядових і сержантів, а також 21 офіцер.

Того ж дня додому повернулися 23 воїни бригади "Азов, які перебували в полоні понад два роки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна повертає російського полону своїх захисників, але серед них майже немає бійців НГУ "Азов", все через те, що з поверненням додому саме цих бійців є серйозні складнощі.

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