Скільки ракет Росія може запустити за одну атаку по Україні: відповідь авіаексперта

Наразі окупанти мають обмежені можливості для виконання масованих атак.

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Яку максимальну кількість ракет і "шахедів" РФ може випустити / Колаж: Главред, фото: t.me / V_Zelenskiy_official, wikipedia.org

Під час однієї повітряної атаки, росіяни можуть запустити до 100-120 ракет. Логістично і технічно вони нездатні на більше. Про це в ефірі "Еспресо" повідомив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

"Запас ракет і "шахедів" ворога не забезпечує можливість логістичної доставки до намічених цілей. Чи є у росіян цих 850-900 ракет, чи нема, але за один пуск вони здатні пускати до 100-120 ракет. Перезапустися і через добу-дві пустити таку ж саму хвилю вони логістично і технічно нездатні, нема у них такої можливості", - зазначив експерт.

За його словами, російські загарбники здатні до перезапуску та підготовки нової хвилі ракет лише через кілька днів, але не в змозі продовжувати подібні атаки безперервно.

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Експерт також вказує на наявність у російських збройних сил ракет, здатних досягти території України, таких як Х-101, Х-555 та "Калібри". Росія також розмістила 46 установок "Іскандер" вздовж північного кордону, які можуть вести вогонь як балістичними, так і керованими ракетами.

Щодо "шахедів", Костянтин Криволап стверджує, що у окупантів обмежена їх кількість. Росіяни можуть випустити її протягом місяця, оскільки обсяг виробництва та доставки з Ірану є обмеженим до близько 500 одиниць на місяць.

"Щодо ракет, всі крилаті ракети повинні бути запрограмовані, підготовлені, зашиті туди, куди треба, також необхідний аналіз, як пройшла попередня хвиля ракетної атаки: куди влучили, де збивають, де стоять ППО. Тобто вся логістика та перепідготовка займає десь від тижня до 10 днів", - додав Костянтин Криволап.

На думку експерта, російські атаки залежать від підготовки, програмування ракет і аналізу попередніх атак. Логістичні та технічні обмеження призводять до великих інтервалів між атаками. У цей час українські сили постійно посилюють свої системи ППО, що збільшує їхню ефективність відповіді на ракетні загрози.

"Щодо нашої ППО, то зараз є посилення мобільних груп. Згадаємо останню потужну атаку на Київ, коли було 75 "шахедів", які запускалися протягом 8 годин з трьох точок...І речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат казав, що близько 40 з 75 було збито мобільними групами. Нам треба вище підіймати кількість таких мобільних груп, бо це самий дешевий та простий засіб знищувати російські "шахеди" та крилаті ракети", - підсумував Криволап.

Російські атаки по Україні

Нагадаємо, після паузи у 79 днів окупанти відновили ракетні удари по Києву. Вранці 8 грудня росіяни використали крилаті ракети та запустили їх з Ту-95МС. У Київській області працювали сили протиповітряної оборони.

Також 7 грудня в Одеській області росіяни здійснили атаку на припортову інфраструктуру за допомогою ударних дронів-камікадзе Shahed. Більшість безпілотників було збито системами протиповітряної оборони, але один дрон пролетів. У результаті атаки загинув водій фури.

Як раніше повідомляв Главред, Росія атакувала територію України у ніч на 3 грудня за допомогою 12 дронів-камікадзе та ракети Х-59. Вони проникли в Україну через окуповані території на півдні.

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