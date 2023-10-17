Безжальний наступ: росіяни великими силами пішли на штурм важливого міста

Російські окупанти продовжують намагатися оточити місто Авдіївка на Донеччині та намагаються штурмувати його великими групами піхоти.

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Окупанти великими силами пішли на штурм важливого міста / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Ворог зазнає значних втрат в ході штурму Авдіївки. У той же час, заяви російських пропагандистів, які поширюються кілька днів поспіль, щодо захоплення Авдіївського коксохімічного заводу, не відповідають дійсності. Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

Він повідомив, що , протягом останньої доби українські військові в районі Авдіївки відбили 10 нападів ворожих сил. Міцна оборонна лінія, створена Силами оборони, ефективно запобігла прориву окупантів, незважаючи на їхні спроби ведення боїв з великими групами піхоти.

"Кидають вперед піхоту, йдуть дуже великими групами, вірніше, вже не йдуть, а повзають, бо ми не даємо їм підняти голову. Штурмують переважно мотострілки, мобілізовані з окупованих територій та загони Шторм-Z", — розповів Штупун. відео дня

У той же час, він зауважив, що наразі ворог використовує значно менше бронетехніки, ніж вони використовували під час перших атак, починаючи з 10 жовтня.

Він спростував заяви російських пропагандистів, які кілька днів поспіль стверджують, що окупанти здобули контроль над териконом Авдіївського коксохімічного заводу на північному фланзі. За словами речника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна це не відповідає дійсності.

"Терикон важливий тим, що це панівна висота, він під нашим контролем", — підкреслив речник.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські збройні сили здійснюють масштабний наступ на Авдіївку. Однак, в короткостроковій перспективі важко уявити їхнє успішне захоплення міста.

Російські окупанти намагаються захопити Авдіївку, щоб згодом вийти на кордони Донецької області. Росіяни знищують місто, застосовуючи всю зброю, яка в них є. За словами начальника міської військової адміністрації Авдіївки Віталія Барабаша окупанти намагаються захопити Донецьку область до 31 грудня. Такий дедлайн Кремль встановив своїм солдатам.

Також, битва за Авдіївку Донецької області між силами оборони України та російськими окупаційними військами може надалі вплинути на можливості ЗСУ здійснити прорив на півдні до зими. Загарбники прагнуть оточити місто і організувати перелом на фронті.

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