Штрафи від ТЦК: названо області-лідери за кількістю проваджень

Коротко:
- Квітень став рекордним місяцем: було відкрито 5 682 справи
- У середньому ТЦК відкривають близько 4,7 тисяч проваджень щомісяця
В Україні фіксується різке зростання кількості проваджень за порушення правил військового обліку. Про це свідчать дані OpenDataBot.
Зазначається, що з квітня по червень 2025 року територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) винесли понад 11 тисяч штрафів, а загальна кількість проваджень від початку року перевищила 28 тисяч.
Квітень став рекордним місяцем: було відкрито 5 682 справи. У середньому ТЦК відкривають близько 4,7 тисяч проваджень щомісяця. Однак, лише кожне п'яте провадження було закрито, що викликає питання щодо ефективності та справедливості цих процесів.
У Чернігівській області зафіксовано антирекорд: одна людина отримала одразу вісім проваджень за два місяці: п'ять у квітні та ще три в червні.
Ситуація по областях:
- Київ - 3 835 справ;
- Дніпропетровська область - 2 984;
- Сумська - 2 464;
- Одеська - 2 438;
- Харківська - 2 151.
Загалом у дев'яти регіонах кількість справ перевищила тисячу. Найактивніший підрозділ - Подільський ТЦК у Києві, де відкрито 1 100 проваджень.
82% проваджень відкрито проти чоловіків віком 25-45 років. Тільки 46 справ (0,16%) стосуються жінок.
Мобілізація в Україні - останні новини
Нагадаємо, в ОП повідомляли, що західні партнери зволікають із жорсткішими санкціями проти Росії, бо Україна не мобілізує в армію людей із 18 років. Однак президент Володимир Зеленський не погодиться на зниження призовного віку до 18 років, в обмін на обмеження проти країни-агресора РФ.
Раніше сам Зеленський зазначив, що хоч раніше публічно це питання не коментував, але вважає недоцільним мобілізувати юнаків з 18 років, як це пропонували деякі світові лідери.
Напередодні, як писав Главред, стало відомо, що Генеральний штаб ЗСУ формує мобілізаційні плани, спираючись на реальні потреби конкретних військових частин.
Інші новини:
- Мобілізація в армію: у ЗСУ назвали, кому повістки вручать насамперед
- Нові правила мобілізації в Україні: чого хоче Захід і кого призвуть першими
- Мобілізація в Україні триває: як дізнатися, чи в розшуку ви в ТЦК
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред