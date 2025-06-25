Штрафи від ТЦК: названо області-лідери за кількістю проваджень

З квітня по червень 2025 року ТЦК винесли понад 11 тисяч штрафів.

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Квітень став рекордним місяцем: було відкрито 5 682 справи / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр

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Квітень став рекордним місяцем: було відкрито 5 682 справи

У середньому ТЦК відкривають близько 4,7 тисяч проваджень щомісяця

В Україні фіксується різке зростання кількості проваджень за порушення правил військового обліку. Про це свідчать дані OpenDataBot.

Зазначається, що з квітня по червень 2025 року територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) винесли понад 11 тисяч штрафів, а загальна кількість проваджень від початку року перевищила 28 тисяч.

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Квітень став рекордним місяцем: було відкрито 5 682 справи. У середньому ТЦК відкривають близько 4,7 тисяч проваджень щомісяця. Однак, лише кожне п'яте провадження було закрито, що викликає питання щодо ефективності та справедливості цих процесів.

У Чернігівській області зафіксовано антирекорд: одна людина отримала одразу вісім проваджень за два місяці: п'ять у квітні та ще три в червні.

Ситуація по областях:

Київ - 3 835 справ;

Дніпропетровська область - 2 984;

Сумська - 2 464;

Одеська - 2 438;

Харківська - 2 151.

Загалом у дев'яти регіонах кількість справ перевищила тисячу. Найактивніший підрозділ - Подільський ТЦК у Києві, де відкрито 1 100 проваджень.

82% проваджень відкрито проти чоловіків віком 25-45 років. Тільки 46 справ (0,16%) стосуються жінок.

Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка - Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, в ОП повідомляли, що західні партнери зволікають із жорсткішими санкціями проти Росії, бо Україна не мобілізує в армію людей із 18 років. Однак президент Володимир Зеленський не погодиться на зниження призовного віку до 18 років, в обмін на обмеження проти країни-агресора РФ.

Раніше сам Зеленський зазначив, що хоч раніше публічно це питання не коментував, але вважає недоцільним мобілізувати юнаків з 18 років, як це пропонували деякі світові лідери.

Напередодні, як писав Главред, стало відомо, що Генеральний штаб ЗСУ формує мобілізаційні плани, спираючись на реальні потреби конкретних військових частин.

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