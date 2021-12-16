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Шмигаль запропонував примусово вилучати земельні ділянки українців: деталі законопроекту

16 грудня 2021, 10:55

Документ вже знаходиться на розгляді у Верховній Раді.

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Денис Шмигаль запропонував примусово вилучати земельні ділянки для будівництва доріг / УНІАН

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подав на розгляд до Верховної Ради законопроект № 6422, згідно з яким у деяких українців можуть відібрати земельні ділянки.

Як йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, він вносить зміни до Закону "про відчуження земельних ділянок, інших розташованих на них об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності, для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності", відповідно до яких скорочуються терміни прийняття та оформлення рішень про викуп земельної ділянки, інших розміщених на ній об'єктів нерухомого майна, для потреб дорожнього господарства.

Згідно з документом, органи місцевого самоврядування та виконавчої влади зможуть самостійно приймати рішення про відчуження землі у громадян України.

У яких випадках можуть відібрати землю?

  • якщо земельна ділянка заважає будівництву автомобільної дороги державного значення та загального використання;
  • якщо на землі мають встановити об'єкти для експлуатації доріг державного значення;
  • при будівництві естакад або мостів.

Місяць, щоб домовитися

Влада запевняє, що спочатку вони спробують домовитися з власником землі. Це робитимуть на умовах концесії (договір, коли природні багатства, що належать державі або територіальній громаді, передаються в тимчасову експлуатацію іноземній фірмі, приватній особі або іншій державі) або договору експлуатації.

читайте такожУкраїнців зобов'яжуть платити податок на город: кого і коли обкладуть новими платежамиЯкщо ж не вийде домовитися протягом одного місяця, влада матиме право подати до адміністративного суду позов про оплатне примусове відчуження. У свою чергу, судом протягом ще одного місяця (з дня подання позову) буде прийматися рішення про спрощене Позовне провадження. При цьому не буде стягуватися судовий збір. Після відчуження землі українці зможуть оскаржити це рішення в Апеляційному суді.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада прийняла закон про збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету. У другому читанні проект №5600 підтримали 255 депутатів.

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Автор: Сергій Кущ
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Верховна Рада законопроект Денис Шмигаль
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