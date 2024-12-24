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Селезньов розкрив новий план РФ: для чого насправді вони хочуть форсувати Дніпро

Юлія Закрепа
24 грудня 2024, 19:45оновлено 24 грудня, 20:32
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Логістика у ворога працює через залізничне сполучення вздовж північного узбережжя Азовського моря та через Крим.
Селезньов розкрив новий план РФ: для чого насправді вони хочуть форсувати Дніпро
Росія почала підготовку форсування р. Дніпро на Херсонщині / колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти, instagram.com/libkos

Ключові тези Селезньова:

  • РФ стягує військових та техніку на Херсонщині
  • Чи зможе РФ сформувати плацдарм на правому березі Дніпра

Владислав Селезньов, полковник запасу ВМС ЗСУ, колишній речник Генерального штабу ЗСУ, повідомив, що противник перекидає специфічне устаткування та обладнання, яке можете свідчити про підготовку до форсування.

"Щодо намагань та приготувань ворога провести операцію з форсування р.Дніпро в напрямку міста Херсон, то буквально сьогодні мені стало відомо, що частина понтонно-мостових підрозділів, що дислокуються у Криму, зараз почали рух на північ півострова. Скоріш за все вони спробують сконцентруватися або біля Антонівського мосту, або на суміжних ділянках фронту. Тобто противник перекидає свої сили та засоби, щоб максимально посилити свої військову присутність. Слід зазначити, що перекидає специфічне устаткування та обладнання, яке можете свідчити про підготовку до форсування", - зауважив полковник запасу ВМС ЗСУ в ефірі Еспресо.

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На його думку, є сумніви, що така ворожа операція може бути вдалою, тому що правий берег Дніпра, де перебувають Сили оборони України, за рівнем є вищим, а також наші гармаші, оператори дронів свою роботу знають. Відповідно, при такій спробі противник зазнає втрат та навряд чи зможе сформувати хоча б невеличкий плацдарм на правому березі р. Дніпро.

"Крім того, про певні приготування ворожого війська на півдні Херсонщини також свідчить передислокація підрозділів 810-ї бригади морської піхоти, яка нещодавно виконувала завдання в Курській області. А ще кримські партизани повідомляють, що російські вояки почали руйнувати човни, катери, бо розуміють, що це квиток в один бік. Скоріш за все, певні приготування відбуваються. А щодо активізації дій ворога на півдні Запорізької області, щоб розтягнути наші сили та засоби, то такий варіант я також не став би виключати", - підкреслив військовий експерт.

За його словами, досить потужне угруповання "Днепр" армії РФ діє на півдні Херсонської та Запорізької областей – 120 тис. особового складу. Крім того, і логістика у ворога є сталою, працює залізничне сполучення вздовж північного узбережжя Азовського моря та через Крим, в тому числі через Керченський міст.

Селезньов розкрив новий план РФ: для чого насправді вони хочуть форсувати Дніпро
Що відомо про Кримський міст / Інфографіка: Главред

"Тому всі ознаки того, що ворог може вчинити певні дії, мають місце бути. А чи будуть вони вдалими, то я впевнений, що ні. Тому що навіть 120 тис. вояків для російської армії замало, щоб бути ефективними з метою окупації двох обласних центрів, чи то Запоріжжя, чи то Херсона. В одному випадку йдеться про надзвичайно масштабний промисловий обласний центр, а другому - про фактично непереборну водну загорожу у вигляді річки Дніпро", - резюмував Владислав Селезньов.

Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Яка ситуація на Херсонщині - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що РФ готує наступ на Херсон. Росія планує активізувати бойові дії на правобережній частині Херсонщини. Рішення про наступ на Херсон нібито вже ухвалено. Проводити операцію будуть підрозділи РФ, які восени 2022 року вже відступали з Херсонщини.

У ЗСУ заявили про загрозу для Херсона, адже росіяни намагаються форсувати Дніпро. Задля цього ворог робить постійні спроби закріпитися на правому березі Дніпра. Також відомо, що 20 грудня вранці росіяни здійснили спробу прорватися до Херсона, але отримали відсіч.

Сергій Братчук розкрив плани РФ на Херсонську область. Окупаційні війська агресора раніше намагалися перебратися через Дніпро на правий берег у напрямку Херсона і пробують зайти на острови з метою захоплення плацдармів.

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