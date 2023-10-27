Замах на Царьова - спецоперація Служби безпеки України - ЗМІ

Колишній депутат від Партії регіонів Олег Царьов знаходиться в критичному стані, пишуть журналісти із посиланням на джерела в Службі безпеки України.

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Царьов знаходиться в критичному стані - джерела УП у СБУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Замах на колаборанта, колишнього депутата від Партії регіонів Олега Царьова - спецоперація Служби безпеки України. За даними журналістів, він знаходиться в критичному стані.

Як повідомляє Українська правда та інші ЗМІ, за замахом на Царьова стоїть СБУ. Журналісти із посиланням на свої джерела стверджують, що політик давно був у списку зрадників і повинен відповісти за свої злочини.

"Це не просто фанатик "русского міра", а людина, яка особисто приїхала разом з російськими танками захоплювати Київ", - сказав співрозмовник УП. відео дня

Детальну інформацію в спецслужбі не розголошують. Втім, вказують, що в Царьова влучили двома пострілами із вогнепальної зброї.

Також вказується, що колишній нардеп знаходиться в критичному стані.

Замах на Олега Царьова

27 жовтня стало відомо, що вночі було скоєно напад на колишнього народного депутата України, "спікера парламенту Новоросії", фігуранта кримінальної справи про державну зраду Олега Царьова. Він проживав в окупованій Ялті, де і було скоєно замах.

Спочатку повідомлялося, що Царьову були нанесені ножові поранення. Пізніше в його Telegram-каналі заявили, що він отримав вогнепальні поранення.

"Інформація про замах на Олега Царьова підтверджується його рідними. Близько опівночі на території санаторію, де він проживає, в нього двічі стріляли. Інформації про злочинця немає, працюють силовики. На момент прибуття карети швидкої допомоги Олег був без свідомості, з великою крововтратою", - вказувалося в повідомленні.

Журналіст Денис Казанський звернув увагу на те, що пропагандист Володимир Соловйов казав Царьову про те, щоб той "не грав в ігри між російськими силовими структурами".

"Олег, я до тебе добре ставлюся, але заспокойся трохи. А головне - не грай в ігри між російськими силовими структурами. Тому що вони між собою домовляться. А ті, хто опиниться між ними, можуть звернутися в труху, в прах", - пригрозив Соловйов.

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