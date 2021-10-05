Збила стовп і мало не наїхала на пішоходів: у Києві суддю покарали штрафом у 850 гривень

Адмінпротокол за п'яне водіння так і не був складений / скріншот

Суддя Деснянського райсуду Києва, яка за кермом Audi A6 знесла стовп, мало не збивши пішохода, оштрафували на 850 гривень.

Суддя Оболонського райсуду столиці Сергій Родіонов визнав Світлану к. винною за статтею 124 Адміністративного кодексу України-пошкодження вулиці внаслідок ДТП, пише Watchers Media.

Сама ж суддя запевняє, що в автомобілі виникли певні технічні несправності, які призвели до аварії. Її адвокат вже заявила, що оскаржуватиме рішення суду.

Зазначається, що під час засідання суду не розглядався протокол, складений за ст.130 (керування автомобілем у стані сп'яніння).

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Резонансна ДТП за участю судді

Інцидент стався 22 липня, в Оболонському районі Києва. Суддя Деснянського районного суду Світлана Колегаєва за кермом кросовера Audi влаштувала ДТП на вулиці Прирічній. Як говорили очевидці, винуватиця ДТП мала ознаки алкогольного сп'яніння.

21 вересня перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що адмінпротокол за п'яне водіння так і не був складений, оскільки суддя, замість того, щоб приїхати в управління, пішла спочатку на лікарняний, а потім ще й у відпустку, повідомляли в "ТСН".

Раніше ми повідомляли, що в Харкові 4 жовтня сталася ДТП – вантажівка збила двох дітей на пішохідному переході. Постраждалі отримали важкі травми, їх доставили в лікарню. Один з підлітків помер через кілька годин після госпіталізації.