"Самі не розуміють, куди йдуть": Арестович розповів про дезорганізацію у лавах ворога

Арестович розповів про дезорганізацію у лавах ворога/ УНІАН

Російські політики і військові не можуть дати якогось ідеологічного обґрунтування своєму вторгненню в Україну ні українцям, ні росіянам.

Проте при цьому Росія вводить в оману навіть своїх же солдатів. Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович у Facebook.

"Російські військові та політики не можуть надати переконливого ідеологічного обґрунтування для російського, а тим більше українського населення щодо ідеологічного обґрунтування кампанії. Але найголовніше – це те, що, виявляється, і самих військовослужбовців російських військ вводить у систематичну оману їхнє начальство", – написав він.

За його словами, багато російських військових не розуміють, що вони ідуть на війну, про що часто говорять полонені росіяни.

"Російські військовослужбовці здебільшого не тільки не розуміють, навіщо ця операція проводиться, але навіть іноді не знають, що вона в принципі відбувається. Думають, навчання. Війська просуваються у повній інформаційній ізоляції, не знають та не розуміють ситуації навколо", – зазначив радник керівника ОП.

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Раніше Арестович повідомляв, що російське керівництво пустило в хід усі сили, які були накопичені ними на українському напрямі, і в них більше немає резервів.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців столиці не покидати своїх домівок та укриттів і не виходити на вулицю. Зараз триває оборона міста. Також метро у столиці зупинило пасажирські перевезення і перейшло в режим роботи як укриття.

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