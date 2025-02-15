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Розпочнеться агресія в інших країнах: чим загрожує обмін територіями України

Юлія Закрепа
15 лютого 2025, 15:45оновлено 15 лютого, 16:46
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Дипломат вважає, що обмін українських територій не умиротворить Росію.
Розпочнеться агресія в інших країнах: чим загрожує обмін територіями України
Чим загрожує обмін українськими територіями / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот: deepstate

Ключові тези Безсмертного:

  • Україна має підготувати стратегічну і тактичну ініціативу, щоб укласти угоду
  • Чому на території Балтійських республік можуть розпочатись агресії

Дипломат Роман Безсмертний вважає, що поступки у вигляді обміну українських територій для врегулювання російсько-української війни призведуть до ще більшої агресії й не тільки проти України, а і європейських країн.

"Тема Мюнхенської домовленості, Мюнхенського шантажу, Мюнхенської угоди - як завгодно це називайте, вона в цій ситуації неможлива, як неможлива "Ялта", як неможливий "Потсдам", усе, від цього відійшли. Мова йде сьогодні про формування іншої відповіді. Вона знаходиться тільки в реалізації одного принципу: мир через силу. Бо тільки тоді, коли Україна буде мати стратегічну і тактичну ініціативу, вона зможе укласти ту угоду, яка буде відповідати цим трьом речам, про які я сказав. Будь-який інший підхід нічим не буде відрізнятися від того, що ви називаєте Мюнхенською зрадою. Це буде точнісінько така річ", - пояснив Безсмертний в ефірі Еспресо.

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Дипломат наголосив, що обмін українських територій не умиротворить Росію, а лише призведе до ще більшої агресії і не тільки проти України, а ймовірно й проти країн Європи.

"Будь-яка торгівля територією в цій ситуації призведе лише до паузи перед континентальною і глобальною війною. Оце те, що сьогодні залишилося ще пояснювати й у Вашингтоні, і тим, хто зараз у Мюнхені. Вони не розуміють поки що зв'язку між торгівлею територіями й заохоченням агресора до подальшої окупації країн. Адже сьогодні абсолютно чітко установлено європейськими розвідками, що не дай Боже цей обмін територіями відбудеться, відбудуться подальші агресивні дії і на території України, і на території Балтійських республік. Це підтверджено розвідданими європейських держав", - додав він.

Розпочнеться агресія в інших країнах: чим загрожує обмін територіями України
Що відомо про Мюнхенську конференцію / Інфографіка: Главред

За словами Безсмертного, дуже важливо стежити за конкретними кроками, а не заявами щодо російсько-української війни. Він додав, що відбувається лише перший етап врегулювання російсько-української війни.

"Відтак очевидно, що сьогодні те, що відбувається в інформаційному полі, по-перше, треба сприймати як інформацію, а по-друге, треба дивитися за тим, які конкретні кроки робляться. Те, що ми з вами говорили чотири чи п'ять разів, коли я казав: "Ніякої розмови телефонної не було між Трампом і Путіним" - нас із вами всі перебивали, мовляв, та ні, вони говорять", - наголосив дипломат.

Обмін українськими територіями - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Володимир Зеленський хоче запропонувати Путіну обмін територіями. Якщо президент США Дональд Трамп зможе посадити Україну і Росію за стіл переговорів, то Київ може запропонувати Кремлю прямий обмін територіями, віддавши захоплені землі в Курській області.

Стало відомо, чому Зеленський запропонував обмін територіями між Україною та Росією. Український лідер визнав, що наразі не може сказати, яку саме частину окупованих територій Україна вимагатиме у відповідь, адже всі території дуже важливі.

У РФ відповіли на пропозицію Зеленського обміну територіями. У своєму офіційному Telegram-каналі Марія Захарова вкотре назвала українських військовослужбовців, які контролюють частину території Курської області, "неонацистами".

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