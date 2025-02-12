Обмін Курщини на територію України: у РФ відповіли на пропозицію Зеленського

Марія Захарова заявила, що президент Зеленський нібито приховує "масштаби катастрофи".

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Захарова відреагувала на слова Зеленського про обмін Курської області / Колаж: Главред, фото: скріншот, ОП, deepstatemap

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Захарова відреагувала на слова Зеленського про обмін Курської області

Речниця МЗС РФ повторила кремлівські наративи на адресу ЗСУ

Представник Міністерства закордонних справ країни-агресора Росії Марія Захарова відреагувала на слова українського президента Володимира Зеленського про можливий обмін територіями під час переговорів.

За її словами, такий варіант неможливий. У своєму офіційному Telegram-каналі Захарова вкотре назвала українських військовослужбовців, які контролюють частину території Курської області, "неонацистами":

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"Такі заяви Зеленський робить, щоб приховати справжні масштаби катастрофи для Збройних сил України на цьому напрямку", - написала Захарова.

Пропозиція Зеленського щодо обміну територіями з РФ

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian заявив, що якщо глава Білого дому Дональд Трамп зможе посадити Україну та Росію за стіл переговорів, то Київ може запропонувати Кремлю прямий обмін територіями, віддавши захоплені землі в Курській області.

"Ми можемо обміняти одну територію на іншу", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що поки що не знає, яку частину окупованих Росією територій Україна попросить натомість.

Як повідомляв Главред, також Зеленський заявив, що готовий до переговорів із Трампом і заявив про те, що команди обох президентів уже визначають дату і план зустрічей у США.

Зазначимо, 9 лютого на борту Air Force One президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розповів, що провів телефонну розмову з Путіним. Трамп хотів спробувати домовитися про припинення російсько-української війни.

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