Російського пропагандиста 'затрьохсотив' дрон під час зйомок

Російського "воєнкора" "Известий" Дениса Кулагу "затрьохсотило" під час зйомок чергового пропагандистського ролика про "успіхи російської армії", підтверджує саме видання.
Випадок із Кулагою стався під Часовим Яром у Донецькій області.
За попередньою інформацією, дрон влетів у пропагандиста, коли той уже повертався зі зйомок, але той продовжував транслювати на камеру те, що відбувається.
Кулага дістав осколкові поранення обох ніг (обидві перебиті осколками), а також опіки обличчя і рук. "Воєнкора" перевезли в Бахмут.
Наразі здоров'ю пропагандиста нібито нічого не загрожує.
Пропагандиста Дениса Кулагу затрьохсотили - дивіться відео:
Війна в Україні - втрати Росії та України
Росія і Україна сумарно під час бойових дій втратили загиблими і пораненими близько одного мільйона військових. При цьому кількість загиблих серед цивільного населення досі невідома, адже лише під час російського захоплення Маріуполя, за даними Human Rights Watch, загинуло понад 8 000 людей.
При цьому країна-агресорка Росія втратила шість тисяч солдатів убитими та пораненими лише за місяць операції ЗСУ на Курщині.
Раніше Z-військкор Максим Калашников визнав, що, за фактом, ініціатива російських сил втрачена вже на двох ділянках фронту.
Втрати України та Росії у війні
Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречені.
Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні.
За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими.
За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманців ПВК "Вагнер").
Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.
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