Російського пропагандиста 'затрьохсотив' дрон під час зйомок

"Воєнкор" вижив, але отримав серйозні поранення ніг. Він усе ще перебуває в Україні.

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Дрон "розмотав" російського пропагандиста в Україні / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Telegram Кулаги

Російського "воєнкора" "Известий" Дениса Кулагу "затрьохсотило" під час зйомок чергового пропагандистського ролика про "успіхи російської армії", підтверджує саме видання.

Випадок із Кулагою стався під Часовим Яром у Донецькій області.

За попередньою інформацією, дрон влетів у пропагандиста, коли той уже повертався зі зйомок, але той продовжував транслювати на камеру те, що відбувається.

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Кулага дістав осколкові поранення обох ніг (обидві перебиті осколками), а також опіки обличчя і рук. "Воєнкора" перевезли в Бахмут.

Наразі здоров'ю пропагандиста нібито нічого не загрожує.

Пропагандиста Дениса Кулагу затрьохсотили - дивіться відео:

Війна в Україні - втрати Росії та України

Росія і Україна сумарно під час бойових дій втратили загиблими і пораненими близько одного мільйона військових. При цьому кількість загиблих серед цивільного населення досі невідома, адже лише під час російського захоплення Маріуполя, за даними Human Rights Watch, загинуло понад 8 000 людей.

При цьому країна-агресорка Росія втратила шість тисяч солдатів убитими та пораненими лише за місяць операції ЗСУ на Курщині.

Раніше Z-військкор Максим Калашников визнав, що, за фактом, ініціатива російських сил втрачена вже на двох ділянках фронту.

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречені. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманців ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

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