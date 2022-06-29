"Ми на машинах туди-сюди їздили": окупант розповів, як вбивав українців у Херсоні

З розмови стає зрозумілим, що тільки він власноруч убив 4-5 людей.
Російські окупанти вбивали цивільних в окупованому Херсоні.
У новому перехопленні ГУР розмови окупанта з дівчиною той зізнався, що розстрілювали людей з гармати та переїжджали їх машиною.
"Тіло на дорозі лежить. Ми на машинах туди-сюди... їздили", - розповідає він, як вбивав цивільних в окупованому Херсоні.
З розмови стає зрозумілим, що тільки він власноруч убив 4-5 людей.
читайте такожПадають ногами вгору і чекають кулі від ЗСУ: українці розповіли про дурість окупантів у Херсоні
Війна в Україні
Раніше ми повідомляли про те, що російські десантники влаштували бунт після важкого бою на Луганщині. Ворог зазнав великих втрат і відмовляється наступати далі. Десантники відмовилися від участі в бойових діях і вирішили повернутися додому.
Згодом стало відомо про відмови воювати в Луганській області. Там російські десантники не захотіли атакувати позиції ЗСУ знову, бо українські військові дали сильну відсіч під час штурму траси Бахмут - Лисичанськ. Захопити дорогу їм так і не вдалося, а от втратити частину особового складу вийшло.
Дивіться онлайн новини Донбас
Читайте також:
- ЗСУ наводять жах на окупантів, в бій готовий йти один з 10 солдатів-перехоплення СБУ
- Кидають своїх у бою: з війни в Україні тікають російські командири-офіцери - перехоплення СБУ
- "Розбили в пух і прах": окупанти відмовляються воювати, бо бояться ЗСУ - перехоплення розмови