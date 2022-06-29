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"Ми на машинах туди-сюди їздили": окупант розповів, як вбивав українців у Херсоні

29 червня 2022, 17:32

З розмови стає зрозумілим, що тільки він власноруч убив 4-5 людей.

окупанти, російська техніка
Окупанти / Макс Левін, Reuters

Російські окупанти вбивали цивільних в окупованому Херсоні.

У новому перехопленні ГУР розмови окупанта з дівчиною той зізнався, що розстрілювали людей з гармати та переїжджали їх машиною.

"Тіло на дорозі лежить. Ми на машинах туди-сюди... їздили", - розповідає він, як вбивав цивільних в окупованому Херсоні.

З розмови стає зрозумілим, що тільки він власноруч убив 4-5 людей.

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Війна в Україні

Раніше ми повідомляли про те, що російські десантники влаштували бунт після важкого бою на Луганщині. Ворог зазнав великих втрат і відмовляється наступати далі. Десантники відмовилися від участі в бойових діях і вирішили повернутися додому.

Згодом стало відомо про відмови воювати в Луганській області. Там російські десантники не захотіли атакувати позиції ЗСУ знову, бо українські військові дали сильну відсіч під час штурму траси Бахмут - Лисичанськ. Захопити дорогу їм так і не вдалося, а от втратити частину особового складу вийшло.

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