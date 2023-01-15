"Російська ракета вирвала серце": теракт у Дніпрі забрав життя 15-річної дівчинки

Дівчинка була надзвичайно талановитою, мала музичну освіту і любила вирощувати квіти.

Російська ракета вбила 15-річну дівчинку / Telegram Кирила Тимошенка, Instagram Аліси Фрідман

Унаслідок російського ракетного удару по Дніпру в суботу, 14 січня, загинула 15-річна Марія Лебідь. Трагічну звістку повідомила сестра загиблої дівчинки Аліса Фрідман в Instagram.

"14.01.23 російська ракета вирвала мені серце. Моя Маруся, сестричка люба, красуня, ще зустрінемося, але вже не в цьому житті", - написала Фрідман.

Як зазначила правозахисниця та громадська діячка Аліна Боднар у Facebook, загибла 15-річна Марія Лебідь навчалася у 9 класі. Дівчинка була надзвичайно талановитою, мала музичну освіту і любила вирощувати квіти.

"Її росіяни убили вчора в Дніпрі. Учениця 9 класу, президентка учнівської ради при Навчально-виховному комплексі №66. Танцюристка, музикантка. Росія вбила Марійку. Росія вбиває ракетами дітей. Сил мамі…Світла пам’ять янголу…" - написала Боднар.

Ракетний удар РФ по Дніпру

У суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські військові влучили у багатоквартирний будинок у Дніпрі . В даний час під завалами знаходяться цивільні.

В результаті попадання російської ракети по багатоквартирному будинку більше 1000 жителів залишилися без житла, сказав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, будинок, в який потрапила російська ракета, складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 мешканців.

Журналіст Главреда побував на місці російської атаки в Дніпрі. Там продовжують працювати рятувальники. Щогодини там проводять "хвилину тиші", щоб послухати, чи доносяться звуки з-під завалів.

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