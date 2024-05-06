Росіяни в жорсткій паніці чекають "масованого удару ЗСУ" по території РФ 7 травня

Росіяни жорстко панікують в очікуванні "масованого удару" ЗСУ по території РФ. Про це говорять російські пропагандисти.
Вони стверджують, що ЗСУ нібито готують удар по російській території, який може початися близько 6:00 7 травня.
"За даними джерела, очікується атака більш ніж 50 безпілотниками і десятками далекобійних ракет. Спочатку планують запустити дрони, щоб витратити ресурс ППО, а потім вдарити по узгодженій заздалегідь цілі", - у паніці пишуть окупанти.відео дня
Вибухи у російських окупантів - останні новини
Нагадаємо, 22 квітня у Лівобережному районі Маріуполя прилетіло по розташуванню окупантів. Пожежу від "бавовни" загасили лише опівночі, а потім вантажівками вивозили поранених у бік Новоазовська.
Також 15 квітня в окупованому Криму прогриміли потужні вибухи. Сили оборони України вдарили ракетами по російському командному пункту, де перебували високопоставлені російські офіцери.
Як повідомляв Главред, 13 квітня у захопленому російськими військами Луганську пролунали потужні вибухи. Удар завдали по машинобудівному заводу, який окупанти використовують у військових цілях. За деякими даними, на території заводу знаходиться ремонтна база російських військових.
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