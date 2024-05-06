Росіяни в жорсткій паніці чекають "масованого удару ЗСУ" по території РФ 7 травня

Російські пропагандисти стверджують, що Україна нібито планує атакувати РФ близько 6:00 7 травня.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-v-zhestkoy-panike-zhdut-massirovannogo-udara-vsu-po-territorii-rf-10563146.html Посилання скопійоване

Російські окупанти бояться атаки ЗСУ на РФ / Колаж: Главред, фото: 56ОММБ, 22 ОМБ

Росіяни жорстко панікують в очікуванні "масованого удару" ЗСУ по території РФ. Про це говорять російські пропагандисти.

Вони стверджують, що ЗСУ нібито готують удар по російській території, який може початися близько 6:00 7 травня.

"За даними джерела, очікується атака більш ніж 50 безпілотниками і десятками далекобійних ракет. Спочатку планують запустити дрони, щоб витратити ресурс ППО, а потім вдарити по узгодженій заздалегідь цілі", - у паніці пишуть окупанти. відео дня

Вибухи у російських окупантів - останні новини

Нагадаємо, 22 квітня у Лівобережному районі Маріуполя прилетіло по розташуванню окупантів. Пожежу від "бавовни" загасили лише опівночі, а потім вантажівками вивозили поранених у бік Новоазовська.

Також 15 квітня в окупованому Криму прогриміли потужні вибухи. Сили оборони України вдарили ракетами по російському командному пункту, де перебували високопоставлені російські офіцери.

Як повідомляв Главред, 13 квітня у захопленому російськими військами Луганську пролунали потужні вибухи. Удар завдали по машинобудівному заводу, який окупанти використовують у військових цілях. За деякими даними, на території заводу знаходиться ремонтна база російських військових.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред