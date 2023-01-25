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"Росіяни накопичують резерви": експерт назвав дві області, які знаходяться під загрозою нового вторгнення

25 січня 2023, 17:34
За словами експерта, окупанти дуже активно готуються саме до кінця лютого.
Українські військові, ЗСУ, окупанти
Українські військові, ЗСУ , окупанти / 43 ОАБр імені гетьмана Тарася трусило, Радіо Свобода

Російські війська накопичують резерви на кордоні з Україною в Білгородській, Курській областях. Це умовний напрямок на Кремінну Луганської області у разі повторного їх наступу.

Також не виключено, що це буде спроба наступу і на Харківську область, заявив військовий і громадський діяч, генерал-майор запасу СБУ, екс-заступник голови СБУ Віктор Ягун в ефірі FREEДОМ.

"Росіяни накопичують резерви на кордоні з Україною в Білгородській, Курській областях, це правда. Тобто це умовний напрямок на Кремінну (Луганська область). І це, можливо, спроба дійсно наступу на Харківську область. Але я не думаю, що у нас не звертають уваги на ці загрози", – пояснив Ягун.

За словами експерта, окупанти дуже активно готуються саме до кінця лютого. Втім, зазначає, що все залежить від погоди.

"Вони не очікували, до речі, як, напевно, і ми, настільки теплою зимою, що дійсно неможливо використовувати активно бойову важку техніку для проривів з тих чи інших напрямків. Земля не промерзла. Можливо, будуть якісь ще лютневі морози, не знаю, може, дійсно зима переміститься десь на березень. Тому все буде залежати від погоди. На цьому етапі дуже непроста ситуація на фронті не тільки тому, що може бути наступ, а й тому, що погодні умови не дозволяють що нашій стороні противника активно використовувати техніку поза дорогами", — додав генерал-майор запасу СБУ.

Загроза нападу Росії з Білорусі

Командувач Об'єднаними силами Збройних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що у військ України є можливості своєчасно відреагувати на загрозу вторгнення окупантів РФ з Білорусі. Якщо рівень загрози зросте, ЗСУ задіють резерви на проблемних напрямках.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше заявили, що Київ відстежує пересування військ окупанта Росії на території Білорусі. Поки розвідка не фіксує ознак створення там ударного угруповання для нового військового вторгнення в Україну. Імовірність нападу з даного напрямку поки залишається низькою.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни допустили, що новий напад Росії на Україну з Білорусі може статися наприкінці 2023 року. Атака в найближчій перспективі, на думку експертів, виглядає малоймовірною.

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Автор: Сергій Кущ
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