Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ веде розвідку і готує новий наступ: у ЗСУ назвали напрямок

Олексій Тесля
6 листопада 2024, 16:04
345
Окупанти продовжують бити по позиціях українських військ, використовуючи різні види озброєння.
РФ веде розвідку і готує новий наступ: у ЗСУ назвали напрямок
ЗСУ відбивають ворожі атаки / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 31 окрема механізована бригада

Головне:

  • ЗСУ знищують окупантів разом із технікою
  • Ворог готує новий наступ

Сили оборони Півдня на всіх напрямках продовжують вести контрбатарейну боротьбу, утримувати позиції, знищувати ворога та його техніку.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог не припиняє штурмових дій. За минулу добу зафіксовано 4 ворожі штурми, повідомили в Силах оборони Півдня.

відео дня

Крім того, противник завдав до десятка авіаційних ударів, скинувши 16 керованих авіабомб (КАБ) і 90 некерованих авіаційних ракет (НАР).

Окупанти продовжують бити по позиціях українських військ, використовуючи різні види озброєння. Минулої доби зафіксовано 243 обстріли наших позицій.

"Крім того, за минулу добу російські терористи завдали понад 250 ударів FPV-дронамі різних модифікацій, зокрема було використано 5 "Ланцетів" і скинули 169 осколкових боєприпасів", - розповіли в Силах оборони Півдня.

Також повідомляється, що на Времівському напрямку окупанти активно ведуть розвідувальні роботи для чергових спроб штурмів.

На Придніпровському напрямку противник провів 3 безуспішні штурми, намагаючись закріпитися в острівній зоні, але з втратами відійшов.

Уточнюється, що за минулу добу росіяни втратили 60 осіб.

Також знищено:

  • 6 гармат, у т.ч. "Гіацинт-Б" і "Мста-Б";
  • 1 міномет;
  • 9 одиниць автомобільної техніки;
  • 16 одиниць БпЛА типу "Shahed";
  • 2 одиниці БпЛА "Суперкам" і "Орлан";
  • 2 мотоцикли;
  • 1 гідроцикл;
  • 4 човни;
  • 1 станція РЕБ "Гроза";
  • 1 камера спостереження;
  • 14 бліндажів;
  • 2 місця зберігання боєприпасів;
  • 2 спостережні пункти;
  • 1 місце зльоту БпЛА.

Що таке Сили оборони та безпеки України?

С́или безп́еки й обор́они — збірна назва для всіх військових формувань та органів, які захищають суверенітет України: Збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Національна поліція тощо. Сили безпеки й оборони є складовими Сектору безпеки і оборони України, куди також входить ОПК та інше, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що росіяни отримали "по зубах" на сході і втратили масу техніки. Таврійські десантники відкрили "портал у пекло" для окупантів, розповів Орест Дрималовський.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ відповіли на фейк окупантів. Лінія зіткнення стабілізована, ворог не має просування, розповіла Анастасія Бобовнікова.

Як повідомляв раніше Главред, росіяни хочуть створити ударний кулак на Покровському напрямку. За поточну добу зафіксовано 28 ворожих штурмів на цій ділянці фронту.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ військова агресія РФ війна Росії та України
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Гарріс і Байден готують заяву і дзвінок Трампу: ЗМІ дізналися подробиці

Гарріс і Байден готують заяву і дзвінок Трампу: ЗМІ дізналися подробиці

17:39Світ
Ситуація критична: в Донецькій ОВА розповіли, як "виживає" прифронтове місто

Ситуація критична: в Донецькій ОВА розповіли, як "виживає" прифронтове місто

17:20Україна
Портников розкрив сценарій, як можуть домовитись Путін і Трамп щодо війни в Україні

Портников розкрив сценарій, як можуть домовитись Путін і Трамп щодо війни в Україні

16:55Політика
Реклама

Популярне

Більше
Україну накриває магнітна буря: коли цей шторм буде на піку

Україну накриває магнітна буря: коли цей шторм буде на піку

Гороскоп на завтра 7 листопада: Дівам - дивовижна удача, Стрільцям - грандіозний куш

Гороскоп на завтра 7 листопада: Дівам - дивовижна удача, Стрільцям - грандіозний куш

Влупив майже 6-бальний шторм: до України наближається ще кілька магнітних бур

Влупив майже 6-бальний шторм: до України наближається ще кілька магнітних бур

Путініст Філіп Кіркоров обманював усю РФ - правда відома

Путініст Філіп Кіркоров обманював усю РФ - правда відома

Що означає наліпка під капотом авто у вигляді фари з відсотками: знають не всі

Що означає наліпка під капотом авто у вигляді фари з відсотками: знають не всі

Останні новини

17:50

"Хотіла заспівати йому": на Анну Трінчер плюнув верблюд

17:39

Гарріс і Байден готують заяву і дзвінок Трампу: ЗМІ дізналися подробиці

17:20

Ситуація критична: в Донецькій ОВА розповіли, як "виживає" прифронтове місто

17:17

Після перемоги Трампа на виборах: долар злетів до річного максимуму

17:14

Популярний шоумен і воїн ЗСУ отримав травму на Запорізькому напрямку

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:04

Навіщо класти монету у взуття: ритуал, від якого гроші потечуть рікоюВідео

16:55

Портников розкрив сценарій, як можуть домовитись Путін і Трамп щодо війни в Україні

16:54

"Ми досягли всіх своїх цілей": ЗСУ можуть вийти з Курської області - що відомо

16:49

Різке скорочення допомоги Україні: у CNN попередили про наслідки перемоги Трампа

Реклама
16:27

Тільки зіпсуєте: як не можна варити спагеті

16:23

Відключення світла взимку: в Укренерго сказали, коли та на які графіки чекати

16:11

РФ перекидає РЕБи в бік кордону з Україною: партизани назвали причину

16:09

Чому в 90-х відключали світло: правда про темне минуле України, яку знають одиниці

16:04

РФ веде розвідку і готує новий наступ: у ЗСУ назвали напрямок

16:03

У Китаї зробили заяву про перемогу Трампа і удар США по економіці Пекіна

16:02

Джо Байден уперше стане прадідусем

15:45

Експерти закликали поставити миску з содою на вікно в листопаді: в чому причинаВідео

15:40

Шольц принципово не хоче надавати Україні Taurus: Кулеба розкрив страхи Німеччини

15:33

"Війна йому заважає": Кулеба прямо сказав, що чекає на Україну після перемоги Трампа

15:27

Мова про сотні тисяч гривень: Генштаб розкрив вартість підготовки солдата

Реклама
15:25

Китайський гороскоп на завтра 7 листопада: Тиграм - розчарування, Свиням - ревнощі

15:22

Трамп не фанат Путіна: що нас чекає після виборівПогляд

15:15

Нічого не порветься: чоловік показав, як правильно розкривати конвертВідео

15:07

У Лаврова вибухнули "умовою" Росії для Трампа щодо України

15:06

Провал Гарріс та загроза узурпації влади: що відомо про результати виборів в США

14:58

Меланія Трамп з'явилася у старій сукні в день виборів у США - деталі

14:49

Армія КНДР вступає в бої із ЗСУ: у Південній Кореї зробили термінову заяву

14:44

Загадка для найрозумніших: треба знайти пропущене число за 14 секунд

14:35

Пристібаємо паски безпеки: чого чекати від другого строку ТрампаПогляд

14:28

РФ готує наступ на 2 великих міста: чи зможе ворог реалізувати задумане

14:17

Перший незручний момент президента: Меланія відмовилася цілувати Трампа на публіціВідео

14:15

Два кроки для України: нардеп зробив прогноз щодо війни після перемоги Трампа

14:11

Чому ЗСУ створюють нові бригади замість поповнення старих: відповідь Генштабу

13:53

Сильних та борзих завжди підтримують: чого чекати від Трампа?Погляд

13:52

Удача зникне на цілий рік: що категорично не можна робити 7 листопада - прикмети

13:47

Гучний законопроєкт про дрова: чим лякали українців і що вирішив Зеленський

13:43

Що зміниться для України після перемоги Трампа: в Politico розкрили деталі

13:32

"Нова реальність для українців": експерт озвучив плани Трампа щодо війни

13:28

Китай стурбований військами КНДР у РФ: у Пекіна є вагома причина - The Guardian

13:16

Ворог окупував за жовтень найбільшу територію України за рік - Deep State

Реклама
12:55

Трамп може дати Україні все необхідне: несподіваний сценарій завершення війни

12:53

Чи вдарить Трамп по центру Москви після перемоги на виборах: відповідь Кулеби

12:16

У Путіна відреагували на тріумф Трампа на виборах у США

12:16

"Правило двох стін не врятує": РФ небезпечно модернізувала "Шахеди" - що відомо

11:50

Українські безпілотники атакували порт у Каспійську: що могли уразити ЗСУ

11:41

Відправлення військ КНДР на війну з Україною: ЗМІ дізналися, що Пхеньян отримає від РФ

11:32

Росія посилює терор: що придумав ворог для нових атак на Україну - Криволап

11:26

Трамп перемагає на виборах: у CNN дізналися, що робитимуть у Гарріс

10:40

Україна "втягує Варшаву у війну": у МЗС жорстко відповіли на звинувачення Польщі

10:38

Відразу після виборів Трамп натякнув, що збирається робити з війною в УкраїніВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоГоловоломкиУкраїнська мова з АвраменкомТести по картинціУсе про шоу-бізнесОптичні ілюзії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти