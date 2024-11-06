РФ веде розвідку і готує новий наступ: у ЗСУ назвали напрямок

Окупанти продовжують бити по позиціях українських військ, використовуючи різні види озброєння.

https://glavred.net/ukraine/rf-vedet-razvedku-i-gotovit-novoe-nastuplenie-v-vsu-nazvali-napravlenie-10611857.html Посилання скопійоване

ЗСУ відбивають ворожі атаки / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 31 окрема механізована бригада

Головне:

ЗСУ знищують окупантів разом із технікою

Ворог готує новий наступ

Сили оборони Півдня на всіх напрямках продовжують вести контрбатарейну боротьбу, утримувати позиції, знищувати ворога та його техніку.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог не припиняє штурмових дій. За минулу добу зафіксовано 4 ворожі штурми, повідомили в Силах оборони Півдня.

відео дня

Крім того, противник завдав до десятка авіаційних ударів, скинувши 16 керованих авіабомб (КАБ) і 90 некерованих авіаційних ракет (НАР).

Окупанти продовжують бити по позиціях українських військ, використовуючи різні види озброєння. Минулої доби зафіксовано 243 обстріли наших позицій.

"Крім того, за минулу добу російські терористи завдали понад 250 ударів FPV-дронамі різних модифікацій, зокрема було використано 5 "Ланцетів" і скинули 169 осколкових боєприпасів", - розповіли в Силах оборони Півдня.

Також повідомляється, що на Времівському напрямку окупанти активно ведуть розвідувальні роботи для чергових спроб штурмів.

На Придніпровському напрямку противник провів 3 безуспішні штурми, намагаючись закріпитися в острівній зоні, але з втратами відійшов.

Уточнюється, що за минулу добу росіяни втратили 60 осіб.

Також знищено:

6 гармат, у т.ч. "Гіацинт-Б" і "Мста-Б";

1 міномет;

9 одиниць автомобільної техніки;

16 одиниць БпЛА типу "Shahed";

2 одиниці БпЛА "Суперкам" і "Орлан";

2 мотоцикли;

1 гідроцикл;

4 човни;

1 станція РЕБ "Гроза";

1 камера спостереження;

14 бліндажів;

2 місця зберігання боєприпасів;

2 спостережні пункти;

1 місце зльоту БпЛА.

Що таке Сили оборони та безпеки України? С́или безп́еки й обор́они — збірна назва для всіх військових формувань та органів, які захищають суверенітет України: Збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Національна поліція тощо. Сили безпеки й оборони є складовими Сектору безпеки і оборони України, куди також входить ОПК та інше, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що росіяни отримали "по зубах" на сході і втратили масу техніки. Таврійські десантники відкрили "портал у пекло" для окупантів, розповів Орест Дрималовський.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ відповіли на фейк окупантів. Лінія зіткнення стабілізована, ворог не має просування, розповіла Анастасія Бобовнікова.

Як повідомляв раніше Главред, росіяни хочуть створити ударний кулак на Покровському напрямку. За поточну добу зафіксовано 28 ворожих штурмів на цій ділянці фронту.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред