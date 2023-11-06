РФ збирає ударний кулак і готує штурм: Жданов назвав небезпечний напрямок

Олег Жданов назвав головну перевагу російських окупантів на фронті.

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Олег Жданов спрогнозував розвиток ситуації на фронті / колаж: Главред, фото: Главред, росЗМІ

Підрозділи російських окупаційних військ за підтримки авіації не залишають спроб оточення Авдіївки Донецької області, розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Дуже сильно працює авіація РФ ... Вони просто засипають місто бомбами, намагаючись його максимально стерти з лиця землі", - пояснив він.

Військовий експерт говорить про те, що головна перевага ворога на Авдіївському напрямку – це кількість.

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"Перевага в кількості як в живій силі, так і в техніці і озброєнні їх просто дуже багато", - зазначив він.

Військовий аналітик зазначає, що РФ готує третю хвилю штурму Авдіївки, у свою чергу ЗСУ завдають окупантам дистанційних ударів та уражають ворожу логістику.

"Ворог проводить перегрупування військ в районі Авдіївки. Війська прибувають і виходять в оперативні райони – готуються до атакуючих дій", - попередив він.

Експерт не виключив, що головним напрямком нового штурму РФ може стати Авдіївський коксохімічний комбінат.

"Це найбільш укріплене місце і тут у нас є всі шанси утримати завод і завдати максимальної шкоди противнику", - додав Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Раніше військовий експерт Роман Світан заявив, що ВСУ націлилися на звільнення ключового міста. На думку Романа Світана, у ЗСУ буде можливість форсування Дніпра.

Як повідомлялося раніше, війська РФ охопив страх прориву ЗСУ, оскільки окупанти розуміють, що сили оборони України все ближче до Токмаку. У розвідці Британії заявили, що на підступах до захопленого міста росіяни будують додаткові укріплення і посилюють їх. Російські військові евакуюють свої сім'ї.

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